Ανατροπή με τη Βρετανίδα σε βαλίτσα: Ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και όχι από την Κύπρο

Νέο κύκλο ερευνών άνοιξε η Ελληνική Αστυνομία για να χαρτογραφήσει τις κινήσεις της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η ταυτοποίησή της αποκάλυψε ότι είχε φθάσει στην Ελλάδα με πτήση από το Εδιμβούργο, ενώ το κινητό της φέρεται να εξέπεμπε σήμα μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 38χρονη είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, ενώ διέμενε σε σπίτι φίλων της.

Η τελευταία επικοινωνία της με φιλικά της πρόσωπα φέρεται να έγινε στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της μέσα στη βαλίτσα.

Οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολούθησε μετά την άφιξή της στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναμένεται ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ταξίδευε μαζί με άλλο πρόσωπο.

Η πληροφορία από την Interpol

Οι ελληνικές Αρχές έφθασαν στην ταυτότητα της γυναίκας έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε το γραφείο της Interpol στην Ουάσινγκτον.

Η 38χρονη είχε βρεθεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε δώσει δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα βιομετρικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας της.

Η γυναίκα, με αρχικά Ε.Ρ., είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988.

Κρίσιμο στοιχείο το σορτσάκι που φορούσε

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει τα δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας, χωρίς όμως να εντοπιστούν στοιχεία της στις ελληνικές βάσεις δεδομένων.

Καθοριστικό στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσε το σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου που φορούσε. Τα διαθέσιμα δεδομένα διαβιβάστηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας σε αστυνομικές Αρχές άλλων χωρών και στην Interpol.

Καθώς οι ημέρες περνούσαν χωρίς να προκύπτει ταυτοποίηση, οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ εξέταζαν όλο και πιο έντονα το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην καταγόταν από την Ελλάδα.

Ο γρίφος λύθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Interpol στην Ουάσινγκτον ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές ότι η σορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα.

Το μυστήριο με το κινητό τηλέφωνο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθούσε να εκπέμπει σήμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις επαφές και στις κινήσεις της γυναίκας από την ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα μέχρι την τελευταία επικοινωνία που είχε με φίλους της.

Με πληροφορίες από protothema.gr