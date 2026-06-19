«Ναι» σε συνοδούς και σε ιδιωτικά σχολεία

Νέα δεδομένα στο ζήτημα της παροχής σχολικού συνοδού σε μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δημιουργεί πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για μη παροχή συνοδού σε μαθητή. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα που είχε τεθεί και στο παρελθόν στη Βουλή, μέσα από καταγγελίες για παιδιά με αναπηρίες που αντιμετωπίζουν εμπόδια ή αποκλεισμούς στην ιδιωτική Εκπαίδευση.

Η δικαστική απόφαση αναφέρεται σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με την οποία ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει τη Βουλή για τη θέση του ως προς τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την ερώτηση, η απόφαση ακύρωσε προηγούμενη απόφαση του υπουργείου για μη παροχή σχολικού συνοδού σε μαθητή με ειδικές ανάγκες.

Το μπαλάκι στη ΝΥ

Απαντώντας, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέρει ότι το υπουργείο έχει μελετήσει το περιεχόμενο της απόφασης και τις πιθανές επιπτώσεις της ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αγωγή και Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όπως σημειώνει, η απόφαση εγείρει ζητήματα ερμηνείας σε σχέση με το εύρος των υποχρεώσεων που ενδέχεται να απορρέουν για τη Δημοκρατία, όταν πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.

Το υπουργείο παραπέμπει το θέμα σε περαιτέρω εξέταση σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι νομικές, διοικητικές, πρακτικές και οικονομικές παράμετροι, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης. Μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής αξιολόγησης, το υπουργείο αναφέρει ότι συνεχίζει να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες, χωρίς να προδικάζει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς την έκταση των υποχρεώσεων που μπορεί να απορρέουν από τη δικαστική απόφαση.

Παρέμβαση Λοττίδου

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το θέμα των παιδιών με αναπηρίες στα ιδιωτικά σχολεία είχε απασχολήσει και προηγουμένως την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Στη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής είχαν διατυπωθεί καταγγελίες κυρίως για άρνηση παραχώρησης συνοδού, ακόμη και αν το κόστος θα καλυπτόταν από τους γονείς του μαθητή. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας είχε λεχθεί ότι πρόκειται για ζητήματα που άπτονται των εσωτερικών κανονισμών των σχολείων. Επί του θέματος παρενέβη και η επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Λοττίδου, η οποία ανέδειξε την ανάγκη διασφάλισης εύλογων προσαρμογών και στην ιδιωτική Εκπαίδευση. Πλέον, το ζήτημα δεν τίθεται μόνο σε πολιτικό ή κοινωνικό επίπεδο αλλά και μέσα από δικαστική απόφαση, η οποία θέτει το κράτος ενώπιον της ανάγκης να επανεξετάσει τα όρια των υποχρεώσεών του.