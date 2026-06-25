Lordos: Εγκρίθηκε το μέρισμα €0,04 ανά μετοχή, μειωμένα κέρδη το εξάμηνο 2026

Την έγκριση καταβολής μερίσματος, προς €0,04 ανά μετοχή αποφάσισε η χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας Lordos Hotels, με την εταιρεία να αναμένει μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, εγκρίθηκε η καταβολής μερίσματος, προς €0,04 ανά μετοχή (11,76% στην ονομαστική αξία της μετοχής), ως η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

Προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη 15/07/2026. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026, αναμένεται να είναι μειωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μειωμένης πληρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων του Συγκροτήματος ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών τους στον τουριστικό τομέα της Κύπρου.

Το 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη €5,3 εκατ. σε σύγκριση με €4,1 εκατ. το 2024. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας ανήλθε στα €4,3 εκατ. το 2025 σε σύγκριση με €3,5 εκατ. το 2024.

Το εξάμηνο του 2025 τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε €605,8 χι. έναντι ζημιών €236,8 χιλ. το εξάμηνο του 2024 ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στις €438,3 χιλ. από €73,9 χιλ.