Αντιδρούν ΟΕΛΜΕΚ και Γονείς στην απόρριψη 60 θέσεων Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων

Την έντονη αντίδρασή τους στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να μην εντάξει στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 τις 60 νέες θέσεις Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που εισηγήθηκε το Υπουργείο Παιδείας εκφράζουν, με κοινή ανακοίνωσή τους, η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι δύο οργανώσεις κάνουν λόγο για μια απόφαση που προκαλεί «έντονη απογοήτευση και ανησυχία», ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά βίας, παραβατικότητας, αλλά και ψυχικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών.

Όπως επισημαίνουν, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας δεν αποτελεί συμπληρωματική υπηρεσία, αλλά βασικό μηχανισμό στήριξης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες, συμβάλλοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπιση κρίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υφιστάμενη στελέχωση της υπηρεσίας δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην παροχή στήριξης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

«Η ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη που μπορεί να αναβάλλεται ή να περικόπτεται. Αντίθετα, αποτελεί επένδυση με άμεσο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο», τονίζουν.

Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο Οικονομικών και την Πολιτεία να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να εγκρίνουν τις νέες θέσεις, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο αντιστοιχεί ένας Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος σε 1.859 μαθητές, όταν διεθνώς η αναλογία κυμαίνεται περίπου στο 1:500 ή και χαμηλότερα.

Καταλήγοντας, η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν από κοινού να διεκδικούν την ενίσχυση των δομών στήριξης των μαθητών, ζητώντας από την Πολιτεία να επανεξετάσει την απόφασή της προς όφελος της εκπαίδευσης, των παιδιών και της κοινωνίας.