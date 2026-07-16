Από τον Σεπτέμβριο Τεχνικά Γυμνάσια σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο μετά από απόφαση Υπουργικού

Την επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου από τις δύο επαρχίες όπου εφαρμοζόταν ως τώρα, δηλαδή Λευκωσία και Λεμεσό, σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε την πρόταση αυτή.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι τα Τεχνικά Γυμνάσια θα λειτουργήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. «Η σημερινή απόφαση υλοποιεί ακόμα μια σημαντική δέσμευση της Κυβέρνησης και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνικής και ειδικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας», ανέφερε.

Το όραμά μας, συνέχισε, για τη δημιουργία του Τεχνικού Γυμνασίου προχωρεί κανονικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Είπε ότι η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της προηγούμενης σχολικής χρονιάς μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε στην επέκταση. Η πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή, η θετική ανταπόκριση εκπαιδευτικών και μαθητών δείχνουν, είπε η Υπουργός, ότι είναι μια μεταρρύθμιση που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή εκπαιδευτική και κοινωνική ανάγκη. «Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, επεκτείνουμε τον θεσμό, δίνουμε ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να κάνουν καλύτερες επιλογές στο μέλλον», ανέφερε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το Τεχνικό Γυμνάσιο αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο πρεσβευτή της εκπαιδευτικές μεταρρύθμισης, ένα χειροπιαστό παράδειγμα ότι όντως η παιδεία αλλάζει. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που έχει αναγνωριστεί και σε επίπεδο ΕΕ. Η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης αποτελεί συνεχή προτεραιότητά μας», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ