Δαμιανός: «Οι πολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν την πορεία των τιμών στα καύσιμα» - Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση με Λίβανο

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ένα ηλεκτρικά απομονωμένο κράτος, όσο περισσότερες διασυνδέσεις έχει, τόσο το καλύτερο, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο διάσκεψη Τύπου για τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου κατά την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της συμφωνίας Κύπρου – Λιβάνου για προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, και ερωτηθείς για το κατά πόσο είναι έργο που θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδυαστεί με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο Υπουργός σημείωσε ότι το δεύτερο είναι ένα έργο που είναι πολύ πιο ώριμο από το έργο που αφορά τον Λίβανο. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το έργο που αφορά τον Λίβανο έχει διαφορετική χρηματοδότηση, αφού δεν είναι ευρωπαϊκό έργο. Υπογράμμισε, όμως, τη σημασία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης για την Κύπρο, αναφέροντας ότι αυτά παρέχουν ασφάλεια στη χώρα.

Ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι η χρηματοδότηση για το έργο που αφορά τον Λίβανο, θα προέλθει από την Παγκόσμια Τράπεζα σε μεταγενέστερο στάδιο. Όσον αφορά την επιστολή προς την Παγκόσμια Τράπεζα, είπε ότι θα υπογραφεί εντός της ημέρας. Σημείωσε ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, αναλόγως των θετικών ή μη αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής μελέτης, θα ακολουθήσει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τα οφέλη αυτής της διασύνδεσης για να φανεί με ποιό τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τον ορίζοντα προώθησης της μελέτης, ούτε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. «Θα εξαρτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο για να υλοποιηθεί θα περάσουν αρκετά στάδια προγραμματισμού και υλοποίηση θα είναι σε βάθος χρόνου», είπε.

Ερωτηθείς, επίσης, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, είπε ότι έχει υποβληθεί ήδη αίτημα από τον ΑΑΔΜΗΕ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ότι αναμένεται πως θα περάσουν ενδεχομένως κάποιοι μήνες. «Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τα επικαιροποιημένα χαρακτηριστικά», κατέληξε.

Καθησυχαστικός ο Υπουργός για επάρκεια καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

Καθησυχαστικός παρουσιάστηκε ο Υπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για επάρκεια καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, με αφορμή την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Στην επάρκεια καυσίμων δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα», είπε. «Εκεί που ενδεχομένως να υπάρξει σε βάθος χρόνου θέμα επάρκειας, είναι τα καύσιμα αεροσκαφών», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι «αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι κάτι διαχειρίσιμο, χωρίς κανένα λόγο ανησυχίας».

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι, μετά από τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός, έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό οι τιμές. «Το πόσο και που θα κρατηθούν ή που θα φτάσουν, εξαρτάται πάντοτε από τις πολιτικές εξελίξεις», είπε, επισημαίνοντας ότι είναι ένας εξωτερικός παράγοντας που δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να ελέγξει. «Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι την φορολογία στα καύσιμα, η οποία, όπως ξέρετε, έχει παραταθεί μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε ότι και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας (ΔΣΜΕ) ανακοίνωσε πως δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα για το καλοκαίρι, που είναι η περίοδος κατά την οποία συνήθως είναι στο μέγιστο επίπεδο οι ανάγκες.

Παράλληλα, είπε ότι προχωρά και το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας και ότι ο ΔΣΜΕ αναμένει ότι τον Ιανουάριο θα παραλάβει τις νέες μπαταρίες 120 μεγαβάτ και ότι θα είναι κατεστημένες πριν το καλοκαίρι του 2027. «Οπότε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να είμαστε εντάξει στο θέμα της επάρκειας και σε μακροχρόνιο ορίζοντα», είπε ο Υπουργός, καταλήγοντας ότι «τα επόμενα χρόνια, όλα είναι συνδεδεμένα και με τις γεννήτριες της ΑΗΚ και με την έλευση του φυσικού αέριου, αλλά είναι θέματα που διαχειριζόμαστε, χρειάζεται χρόνος έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η επάρκεια».

ΚΥΠΕ