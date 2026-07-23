Παγκύπριες 2026: Άλλοι με 20άρια και άλλοι με... 8άρια

Την ώρα που δέκα υποψήφιοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στη σχολή προτίμησής τους πετυχαίνοντας το απόλυτο 20/20 στις Παγκύπριες Εξετάσεις, άλλοι πέρασαν την πύλη των δημόσιων πανεπιστημίων με βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Συνολικά, 19 υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση με βαθμό χαμηλότερο από 10/20, με τη χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής να διαμορφώνεται στο 8,00/20. Η ανάλυση του «Π» στην κατανομή των θέσεων αναδεικνύει τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στη ζήτηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

Η εικόνα που προκύπτει από τις φετινές βάσεις δείχνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία βρίσκονται σχολές στις οποίες ακόμη και ο τελευταίος εισακτέος χρειαζόταν σχεδόν άριστη επίδοση για να εξασφαλίσει θέση. Από την άλλη, υπάρχουν τμήματα που κάλυψαν τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις με μονοψήφιες βαθμολογίες, γεγονός που αποτυπώνει τη χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου ο τελευταίος εισακτέος εξασφάλισε θέση με 19,24/20, την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ των πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής ήταν 8/20, στις Κλασικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε κατεύθυνση του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ.

Επτά τμήματα κάτω από τη βάση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι επτά πανεπιστημιακά τμήματα είχαν τελευταίο εισακτέο με βαθμολογία κάτω από το 10/20. Πρόκειται για τις Κλασικές Σπουδές (8,00/20), τις Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (8,03/20), την Ιστορία και Αρχαιολογία (8,74/20), τη Φιλοσοφία (9,42/20), καθώς και τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ, όπου οι τελευταίοι εισακτέοι εξασφάλισαν θέση με βαθμολογίες από 8,00/20 έως 9,47/20. Συνολικά, 19 υποψήφιοι πέρασαν με βαθμολογία κάτω από τη βάση, εκ των οποίων οι 11 συγκεντρώνονται στις τρεις κατευθύνσεις των Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ.

Από το 19 στο... 8

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τμήματα στα οποία συνυπάρχουν αριστούχοι και υποψήφιοι με πολύ χαμηλότερες επιδόσεις. Στις Κλασικές Σπουδές, ο πρώτος εισακτέος συγκέντρωσε 19,93/20, ενώ ο τελευταίος 8/20, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου εισακτέου, που αγγίζει τις 12 μονάδες. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές, όπου οι βαθμολογίες εκτείνονται από 19,07/20 έως 8,03/20. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα εξακολουθούν να προσελκύουν υποψηφίους με εξαιρετικές επιδόσεις, που τα επιλέγουν συνειδητά, χωρίς όμως η συνολική ζήτηση να επαρκεί ώστε να διατηρηθεί υψηλή η βάση μέχρι και την τελευταία διαθέσιμη θέση.

Εκεί όπου όλοι ήταν αριστούχοι

Στον αντίποδα βρίσκονται οι σχολές που παρέμειναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Στην Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι βαθμολογίες των επιτυχόντων κυμαίνονται από 19,59/20 έως 19,02/20, δηλαδή η διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου εισακτέου δεν ξεπερνά τις 0,56 μονάδες. Αντίστοιχα, και στην Ιατρική όλοι οι επιτυχόντες κινήθηκαν ουσιαστικά στην περιοχή του άριστα, επιβεβαιώνοντας ότι για ακόμη μία χρονιά οι σχολές υψηλής ζήτησης παρέμειναν απρόσιτες χωρίς εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

Η φετινή κατανομή των θέσεων επιβεβαιώνει ότι οι βάσεις εισαγωγής εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν κυρίως τη ζήτηση που συγκεντρώνει κάθε πρόγραμμα σπουδών. Όπου ο ανταγωνισμός για μια θέση παραμένει έντονος, ακόμη και ο τελευταίος εισακτέος βρίσκεται πολύ κοντά στο άριστα. Αντίθετα, σε τμήματα με περιορισμένη ζήτηση, οι βάσεις υποχωρούν σημαντικά, ακόμη και κάτω από το όριο του 10/20.