Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, οι Χούθι χτυπούν σαουδαραβικό τάνκερ και οι ΗΠΑ απαντούν με νέα πλήγματα

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με Δελτίο Τύπου του σώματος το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων, μετά την αναζωπύρωση του πολέμου με τις ΗΠΑ. Εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τέλους διέλευσης για τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Εξάλλου, το διάστημα που είχε ανοίξει, δεν επέτρεπε να χρησιμοποιείται παρά μόνο μια διαδρομή, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της χτυπήθηκε στην Ερυθρά θάλασσα

Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως έπληξε δυο τάνκερ.

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον) ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Στις 17:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων (...) Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ-ΜΠΕ