Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Μυστική απόβαση των Φρουρών της Επανάστασης στην Υεμένη: Το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθι για «μπλόκο» στην Ερυθρά Θάλασσα
| Buzzlife

Η Ρώμη προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά, ως καταφύγιο από τη ζέστη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το σχέδιο στοχεύει να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων, όπου μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες στην ιταλική πρωτεύουσα για να προστατευτούν από τη ζέστη, μεταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών και μουσείων.

 Η δημοτική αρχή της Ρώμης θα προσφέρει δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που διαθέτουν κλιματισμό, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα που παρουσίασε σήμερα ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

   Το σχέδιο, που πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983 "Il Grande Freddo" (The Big Chill- Η Μεγάλη Ανατριχίλα), θα εφαρμοστεί από αύριο Πέμπτη έως την 4η Αυγούστου και στοχεύει να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων, όπου μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες στην ιταλική πρωτεύουσα για να προστατευτούν από τη ζέστη, μεταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών και μουσείων.

   «Ωραίες ταινίες, μεταξύ αυτών πρόσφατες, θα προβληθούν», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα