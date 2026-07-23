Η Ρώμη προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά, ως καταφύγιο από τη ζέστη

Η δημοτική αρχή της Ρώμης θα προσφέρει δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που διαθέτουν κλιματισμό, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα που παρουσίασε σήμερα ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Το σχέδιο, που πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983 "Il Grande Freddo" (The Big Chill- Η Μεγάλη Ανατριχίλα), θα εφαρμοστεί από αύριο Πέμπτη έως την 4η Αυγούστου και στοχεύει να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων, όπου μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες στην ιταλική πρωτεύουσα για να προστατευτούν από τη ζέστη, μεταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών και μουσείων.

«Ωραίες ταινίες, μεταξύ αυτών πρόσφατες, θα προβληθούν», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ