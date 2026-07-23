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Το Ντουμπάι «πληρώνει» τους κατοίκους για να φέρουν τουρίστες – Προνόμια έως 700 ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι κάτοικοι του εμιράτου μπορούν να δηλώσουν τα πρόσωπα της επιλογής τους στην ιστοσελίδα για να επωφεληθούν από τα προνόμια αυτά.

Tο εμιράτο του Ντουμπάι θα προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια αξίας έως 700 ευρώ σε κατοίκους που θα προσκαλέσουν συγγενείς και φίλους να τους επισκεφθούν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι σήμερα, την ώρα που ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί από τους μήνες πολέμου στην περιοχή.

«Το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι παρουσιάζει το πρόγραμμα 'A Dubai Invite' (Πρόσκληση στο Ντουμπάι) για να παροτρύνει τους κατοίκους να γίνουν πρεσβευτές της πόλης, υποδεχόμενοι συγγενείς τους» έως τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Ντουμπάι στο Χ.

Η ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ντουμπάι διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι που θα υποδεχθούν νέους ταξιδιώτες από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου «θα επωφεληθούν από προνόμια αξίας άνω των 3.000 ντιράμ (περίπου 716 ευρώ), με τη μορφή εκπτώσεων για διαμονή σε ξενοδοχεία ή κουπονιών για εστιατόρια, πάρκα ψυχαγωγίας κλπ.

Οι κάτοικοι του εμιράτου μπορούν να δηλώσουν τα πρόσωπα της επιλογής τους στην ιστοσελίδα για να επωφεληθούν από τα προνόμια αυτά.

AΠΕ - ΜΠΕ

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