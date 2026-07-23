Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 13 πρόσωπα και εκατοντάδες καταγγελίες

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 13 προσώπων για αδικήματα όπως, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία, κατοχή πλαστών εγγράφων και πλαστών χαρτονομισμάτων, καθώς και άλλα αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 680 οδηγοί και 227 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 42 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 339 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και εννιά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 89 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, 165 έλεγχοι αλκοόλης με έξι θετικά αποτελέσματα, ενώ ένας οδηγός βρέθηκαν θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.