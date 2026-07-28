Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Παιδεία: Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί για τη νέα αξιολόγηση

Νέο μέτωπο μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ανοίγει η προγραμματισμένη εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ διαμηνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόνοια του νέου συστήματος αξιολόγησης δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Οι τρεις οργανώσεις απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, εκφράζοντας έντονη δυσφορία για όσα διαδραματίστηκαν κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, κατά τη συνεδρία ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί πλέον νομοθετική πρόνοια και, ως εκ τούτου, θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά. Ζήτησε παράλληλα από τις οργανώσεις να υποβάλουν τις θέσεις τους μέχρι τις 14 Αυγούστου.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καταγγέλλουν ότι η ημερομηνία καθορίστηκε μονομερώς και ότι η αποχώρηση του γενικού διευθυντή από τη συνεδρία διέκοψε ουσιαστικά τη διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Χαρακτηρίζουν, μάλιστα, τη στάση που τηρήθηκε προσβλητική απέναντί τους και προειδοποιούν ότι ανάλογες πρακτικές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του σχετικού εγγράφου πριν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Επαναλαμβάνουν επίσης ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο, αφού δεν έχουν θεσμοθετηθεί ή στελεχωθεί βασικοί ρόλοι, όπως εκείνοι του Ανώτερου Εκπαιδευτικού και των Συμβούλων Επιθεωρητών.

Ως εκ τούτου, απορρίπτουν το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν επιλεκτικά ευθύνες και αρμοδιότητες για συγκεκριμένους λειτουργούς, όπως οι διευθυντές των σχολείων, μόνο και μόνο, όπως αναφέρουν, για να εμφανιστεί ότι η πρόνοια τέθηκε σε εφαρμογή.