Σοβαρές ενστάσεις ΟΕΛΜΕΚ για το νέο σύστημα διορισμών: «Δεν θα δεχθούμε θυματοποίηση εκπαιδευτικών»

Χωρίς «να θέλω να προκαταλάβω τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων της ΟΕΛΜΕΚ, μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου εργασίας καταδεικνύει ότι περιλαμβάνει ζητήματα που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό», δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου για το κείμενο με τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα διορισμού, επαναλαμβάνοντας, παράλληλα, ότι δεν θα αποδεχθούν τη θυματοποίηση κανενός εκπαιδευτικού.

Κληθείς να σχολιάσει το κείμενο εργασίας με τις αρχικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση, το οποίο στάλθηκε χθες στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες διαβούλευσης στα συλλογικά της όργανα, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη θέση επί του κειμένου εργασίας που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών.

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα καταθέσουμε επίσημα τις θέσεις και τις εισηγήσεις μας προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ παράλληλα θα ενημερώσουμε με πληρότητα τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία για τις αποφάσεις της Οργάνωσής μας. Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων της ΟΕΛΜΕΚ, μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου εργασίας καταδεικνύει ότι περιλαμβάνει ζητήματα που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό, καθώς φαίνεται να αποκλίνει από θέσεις και αποφάσεις της Οργάνωσης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, περιλαμβάνει αρκετά σημεία, τα οποία χρήζουν ουσιαστικών διευκρινίσεων και περαιτέρω επεξεργασίας.

«Εκείνο, πάντως, που θέλω να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια είναι ότι η ΟΕΛΜΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη θυματοποίηση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα διορισμών οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις εύλογες προσδοκίες όλων των συναδέλφων, διαμορφώνοντας συνθήκες ασφάλειας, δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: δεν θα αποδεχθούμε τη θυματοποίηση κανενός εκπαιδευτικού, είτε είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Διοριστέων είτε στους Πίνακες Διορισίμων», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι στόχος τους είναι ένα σύστημα διορισμών που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την επαρκή στελέχωση των σχολείων και τη δίκαιη μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ