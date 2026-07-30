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Ενισχύεται η συνεργασία Δήμου Πάφου και Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για στήριξη των ευάλωτων ομάδων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, είχε συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο με εκπροσώπους του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της διαχρονικά άριστης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, ενώ συζητήθηκαν προοπτικές διεύρυνσης των κοινών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Ο κ. Ονησιφόρου και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν την κοινή τους προσπάθεια, αξιοποιώντας συνέργειες που θα ενισχύσουν την κοινωνική προσφορά και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημοτών της Πάφου.

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