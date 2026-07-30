Στεφάνου για Γκουτέρες: Η διευρυμένη δεν κλείδωσε, αλλά η προσπάθεια μένει ζωντανή - Το πλαίσιο λύσης παραμένει η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα [ηχητικό]

Την εκτίμηση ότι η επίσκεψη και οι τοποθετήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες δεν οδήγησαν ακόμη στον καθορισμό άτυπης διευρυμένης συνάντησης, αλλά διατηρούν ζωντανή την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, και στον δημοσιογράφο Γιάννη Σειτανίδη, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ αναμένει αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Ωστόσο, όπως είπε, οι δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήταν αρκετά διαφωτιστικές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν κατάφερε να υλοποιήσει τον στόχο του για άμεσο καθορισμό μιας νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Αυτό, σημείωσε, καταδεικνύει ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των εμπλεκομένων για το σημείο επανέναρξης και τον στόχο της διαδικασίας. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι ο Γκουτέρες επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να ασχολείται με το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του. Κατά τον Στέφανο Στεφάνου, επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σύγκληση της διευρυμένης και να παραδώσει στον διάδοχό του μια ουσιαστική πολιτική βάση για συνέχιση της προσπάθειας.

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Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συμφωνία στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εκείνο που τον απασχολεί, όπως είπε, είναι να υπάρξει σαφής συμφωνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και επικέντρωση στα περιορισμένα εκκρεμούντα ζητήματα. Ο Στέφανος Στεφάνου επανέλαβε ότι το πλαίσιο λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, ενώ τα ανοικτά κεφάλαια αφορούν κυρίως την ασφάλεια, τις εγγυήσεις και τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Εκτίμησε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα επιχειρήσει να συνδέσει ξανά την πολιτική ισότητα με το ζήτημα της ασφάλειας, αξιοποιώντας την προεργασία του Κραν Μοντανά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρωτουρκικά, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο, μόνο εφόσον συνδεθεί με συγκεκριμένα βήματα στο Κυπριακό. Προειδοποίησε ότι η Λευκωσία δεν πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της χωρίς σαφή ανταλλάγματα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, συμφώνησε με την επισήμανση Γκουτέρες ότι η γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνει τους κινδύνους για την Κύπρο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή και η αδυναμία ελέγχου ολόκληρης της επικράτειας καθιστούν τη λύση του Κυπριακού ακόμη πιο επείγουσα.

Ακούστε την παρέμβαση του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 30-07-2026