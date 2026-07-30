Χάρης Γεωργιάδης για Κυπριακό: Θετική η κινητικότητα, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί να κρατά το κλειδί [ηχητικό]

Θετική, αλλά ανεπαρκή για την ώρα, χαρακτήρισε την κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό ο τέως υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Χάρης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η πραγματική πρόθεση της Τουρκίας παραμένει το καθοριστικό στοιχείο για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σειτανίδη, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα ευρωτουρκικά μπορούν να δώσουν ώθηση στην προσπάθεια επίλυσης, αλλά μόνο σε έναν βαθμό. Όπως εξήγησε, τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά εάν η τουρκική ηγεσία επιδίωκε ειλικρινά την προσέγγιση με την Ευρώπη, τον εκδημοκρατισμό στο εσωτερικό και την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκτίμησε ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει σήμερα τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο συναλλακτικά, επιδιώκοντας κυρίως την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και άλλα οφέλη. Αυτά, σημείωσε, μπορούν να αξιοποιηθούν ως σημαντικά συστατικά μιας ευρύτερης προσπάθειας, χωρίς όμως να δημιουργούνται αυταπάτες ότι η Τουρκία θα αλλάξει αυτομάτως πολιτική στο Κυπριακό επειδή χρειάζεται την Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η επαναφορά του Κυπριακού στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα μικρό θετικό βήμα, καθώς η κινητικότητα είναι προτιμότερη από τη στασιμότητα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παραμένει ασαφές κατά πόσον η τουρκική πολιτική είναι έτοιμη να μετακινηθεί από τη διαχρονική γραμμή της διχοτόμησης.

Τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να επιμένει στον διάλογο και στην αναζήτηση συμβιβασμού, χωρίς αυτό να σημαίνει αποδοχή των πάντων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαφυλάξει τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα και να εργαστεί με συνέπεια, μεθοδικότητα και αξιοπιστία για τη δημιουργία διεθνών ερεισμάτων.

Άσκησε επίσης κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαμορφώσει μια επαρκώς ξεκάθαρη και αξιόπιστη πολιτική έναντι της Τουρκίας και ότι συχνά κλείνει τα μάτια στον αυταρχισμό της τουρκικής ηγεσίας. Διευκρίνισε ότι δεν εισηγείται απομόνωση ή τιμωρητική πολιτική, αλλά μια προσεκτική στρατηγική που θα εντάσσει το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Επισήμανε ακόμη ότι, εάν η Άγκυρα μεταβάλει ουσιαστικά τη στάση της, τότε θα δοκιμαστούν και η ετοιμότητα, η αποφασιστικότητα και η πολιτική τόλμη της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ακούστε την παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 30-07-2026