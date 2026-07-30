Χορηγία έως €2.000 για φοιτητές Νοσηλευτικής – Κίνητρα για αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού

Νέα οικονομικά κίνητρα για όσους επιλέγουν τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική ως επαγγελματική πορεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο προγράμματος ετήσιας χορηγίας για προπτυχιακούς φοιτητές των δύο κλάδων.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η απόφαση αποτελεί ένα ακόμη μέτρο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας.

Η χορηγία θα παραχωρείται κλιμακωτά ανά έτος σπουδών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα λαμβάνουν €1.000 κατά το πρώτο έτος, €1.250 κατά το δεύτερο, €1.500 κατά το τρίτο και €2.000 κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν φοιτητές που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και φοιτούν σε αναγνωρισμένα προγράμματα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χορηγία θα παρέχεται ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά κριτήρια.

Στόχος η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι το νέο μέτρο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναμικού, ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης μαθητών και στοχευμένη επικοινωνιακή εκστρατεία για την ανάδειξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Όπως υποστήριξε, οι δράσεις αυτές έχουν οδηγήσει τα τελευταία δύο χρόνια σε διπλασιασμό των προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου.

Η απόφαση για τη χορηγία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν αυξημένες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η έλλειψη νοσηλευτών έχει απασχολήσει επανειλημμένα τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και κάλυψης των κενών.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας.