Βαφεάδης: Δεν είχα επαφή με την Αστυνομία για Takata - Πώς σχολιάζει ο υπουργός Μεταφορών δημοσίευμα του «Π»

Ερωτηθείς για δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» που αφορά το σκάνδαλο με τους αερόσακους Takata, ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε την Πέμπτη (30/07) ότι δεν γνωρίζει σε ποιο θέμα αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο και αμφισβήτησε την προέλευση των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

«Δεν έχω υπόψη μου σε ποιο πράγμα αναφέρεται το άρθρο αυτό. Δεν ξέρω από πού πηγάζουν οι πληροφορίες τους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ δεν είχα καμία επαφή με την Αστυνομία για οποιοδήποτε θέμα», ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών.

Τι αναφέρει το σημερινό δημοσίευμα του «Π»

Η Ερευνητική Επιτροπή, υπό την προεδρία του πρώην δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου –έγινε ευρύτερα γνωστός από την υπόθεση «Σάντη»- δεν καταλόγισε στο πόρισμά της οποιαδήποτε ευθύνη στον νυν υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, επί θητείας του οποίου σημειώθηκε το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό με αερόσακο Takata, με θύμα τη 19χρονη Στυλιανή. Ωστόσο, η ανακριτική ομάδα συμπεριέλαβε τον υπουργό στα πρόσωπα που ελέγχονται, καθώς κατά τις ανοικτές ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής ο πατέρας του Κυριάκου Όξινου, Γιάννος Όξινος, κατέθεσε ότι ενημέρωσε τον κ. Βαφεάδη για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι αερόσακοι Takata, τρεις μήνες μετά τον θάνατο του γιου του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γιάννη Όξινου, ο υπουργός και το υπουργείο του αντέδρασαν με καθυστέρηση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023 και, όπως κατέθεσε ο Γιάννος Όξινος ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, κατά τη διάρκειά της διαφάνηκε ότι ο κ. Βαφεάδης δεν είχε προηγούμενη γνώση για το μέγεθος του προβλήματος. «Τους έδωσα τα στοιχεία και τους ζήτησα να το διερευνήσουν διότι αλλιώς θα θρηνούσαμε περισσότερα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τις 25 Απριλίου 2023, οπότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2024, όταν η 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή έχασε τη ζωή της από αερόσακο Takata, μεσολάβησαν 18 μήνες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δεύτερη τραγωδία, εάν στο διάστημα των 18 μηνών λαμβάνονταν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα και γινόταν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων αερόσακων.

Πάντως, ο ίδιος ο κ. Βαφεάδης απορρίπτει τα όσα του καταλογίζονται και υποστηρίζει ότι από το 2023, όταν ενημερώθηκε για τους φονικούς αερόσακους Takata, καταβάλλονταν συνεχείς προσπάθειες για την υλοποίηση των ανακλήσεων των σχεδόν 90.000 επηρεαζόμενων οχημάτων.