Χάρτης για κλάματα: Λάθος ονόματα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε συγγνώμη

Ένας αμερικανικός χάρτης της αφρικανικής ηπείρου που παρουσιάστηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ένα συνέδριο στη Βραζιλία ανέγραφε λανθασμένα τα ονόματα σχεδόν όλων των χωρών, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους συμμετέχοντες, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες και τις ανήρτησαν στο διαδίκτυο.

Το πρακτορείο Reuters είδε ένα βίντεο από την παρουσίαση που έγινε στο συνέδριο «AIDS 2026» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο δείχνει τον λανθασμένο χάρτη να προβάλλεται στα μισά μιας παρουσίασης σχετικά με τις νέες συμφωνίες υγείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η ανάλυση του πρακτορείου έδειξε ότι η εικόνα του χάρτη περιείχε ένα υδατογράφημα που υποδήλωνε ότι έχει δημιουργηθεί με κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Η εταιρεία δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για τη σύγχυση, αποδίδοντας το λάθος σε ένα μέλος της ομάδας του που άλλαξε βιαστικά τις διαφάνειες πριν από την παρουσίαση.

Ο χάρτης έδειχνε τη Νιγηρία, χώρα όπου οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εκατοντάδες στρατιώτες, ως περίκλειστη χώρα, σχεδόν στο κέντρο της Σαχάρας. Η Μοζαμβίκη, από τη νοτιοανατολική Αφρική μεταφέρθηκε στο Κέρας της Αφρικής ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού, από τη Δυτική Αφρική μετακόμισε στην Ανατολική και έχασε την πρόσβασή της στη θάλασσα.

Στιγμιότυπα οθόνης του χάρτη εμφανίστηκαν αρχικά σε μια ανάρτηση στο Substack από την ειδική σε θέματα AIDS Έμιλι Μπας και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο LinkedIn. Μια ανάρτηση συγκέντρωσε περίπου 40.000 προβολές.

«Όποιος δημιούργησε και ενέκρινε αυτή τη διαφάνεια δεν γνώριζε πού βρίσκονται οι χώρες στην Αφρική και δεν νοιάστηκε να ελέγξει τη δουλειά του», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ματ Πέτιτ, ο οποίος επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική στο Atlantic Council.

Με ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέλαβε την ευθύνη «για τη σύγχυση και την παραπληροφόρηση που προκάλεσε (ο χάρτης) στους παριστάμενους, συμπεριλαμβανομένων των Αφρικανών εταίρων μας».

Ομιλητής στο συνέδριο για τις ΗΠΑ ήταν ο Τζεφ Γκράχαμ, ειδικός απεσταλμένος σε θέματα υγείας που επιβλέπει την πρωτοβουλία «Κατεπείγον Προεδρικό Σχέδιο για την Ανακούφιση από το AIDS» (PEPFAR).

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι, παρά τον χάρτη, οι συζητήσεις στο συνέδριο ήταν «ουσιαστικές και εποικοδομητικές» και ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του AIDS με πραγματικά αποτελέσματα. Πέρυσι, η κυβέρνηση Τραμπ διέκοψε προσωρινά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων βοήθειας ανά τον κόσμο, όμως το βασικό έργο του PEPFAR, δηλαδή η παροχή φαρμάκων που σώζουν ζωές, συνεχίστηκε. Οι ΗΠΑ περιορίζουν άλλες δαπάνες, όπως τα προγράμματα πρόληψης και σχεδιάζουν να καταργήσουν εντελώς το ανάλογο πρόγραμμα στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ