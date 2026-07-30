Με περιορισμένα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 311,31 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €616.200,25.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,93 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,66%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,67%, της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,54% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 1,67%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €563.172,88 (τιμή κλεισίματος €10,22 – άνοδος 1,59%), της Logicom με €20.713,62 (τιμή κλεισίματος €3,02 – πτώση 2,58%), της Demetra Holdings με €8.230,61 (τιμή κλεισίματος €1,495 – άνοδος 1,70%), της Ασφαλιστική με €6.051,10 (τιμή κλεισίματος €0,34 – άνοδος 3,03%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €6.029,75 (τιμή κλεισίματος €5,75 – άνοδος 1,77%).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μία απλή προσυμφωνημένη συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αφορούσε 37.414 μετοχές στην τιμή των €10,02 ανά μετοχή, συνολικής αξίας περίπου €374.888. Όπως προβλέπεται από τους κανόνες του ΧΑΚ, οι τιμές των απλών προσυμφωνημένων συναλλαγών δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος των τίτλων, ενώ ο όγκος τους συνυπολογίζεται στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 91.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της Mettmann Public Company Ltd, τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας (μετοχών και ομολόγων) από τη ΝΕΑ Αγορά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και της σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε και η διαγραφή των τίτλων της εταιρείας από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. Η διαγραφή θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2026, ενώ οι τίτλοι της εταιρείας θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 4 Αυγούστου 2026 μέχρι τη διαγραφή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ