Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ εξηγεί το σχέδιο για τον δεύτερο πόλο ανάπτυξης (ηχητικό)

Στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον δεύτερο πόλο ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ αναφέρθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Ζαφείρης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6. Όπως εξήγησε, ο διαγωνισμός αποτελεί το πρώτο βήμα για τον χωροταξικό σχεδιασμό της ανάπτυξης στους χώρους του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και της Πρώτης Τεχνικής. «Για να γίνει αυτή η ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος θα πάρει την έγκριση της Πολεοδομίας. Είμαστε σε αυτό το στάδιο», ανέφερε.

Ο κ. Ζαφείρης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να στεγάζει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του σε ενοικιαζόμενα κτίρια στο κέντρο της Λεμεσού, τα οποία δεν σχεδιάστηκαν για πανεπιστημιακή χρήση. «Το Πανεπιστήμιο ενοικιάζει περίπου 20 με 30 μικρά κτίρια στο κέντρο της πόλης, τα οποία δεν είναι κατάλληλα. Ποτέ δεν σχεδιάστηκαν για να είναι διδακτικοί χώροι», είπε, προσθέτοντας ότι ο νέος πόλος θα φιλοξενήσει τη Σχολή Νοσηλευτικής, τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, το Δίκτυο Μάθησης, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και γραφεία ακαδημαϊκών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία με τον ΟΚΥπΥ για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου υγείας στον χώρο. «Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον ΟΚΥπΥ, ώστε να αναπτυχθεί ένα μοντέρνο κέντρο υγείας, το οποίο θα συνδιαχειριζόμαστε», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις διαφωνίες με τον Δήμο Λεμεσού, ο πρύτανης τόνισε ότι το ΤΕΠΑΚ δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Δήμο. «Το Πανεπιστήμιο δεν μαλώνει με κανέναν», είπε, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στο ίδρυμα πρέπει να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του. Εκτίμησε ακόμη ότι η ανάπτυξη θα γίνει σταδιακά και ότι «σίγουρα» θα χρειαστεί περίπου μία δεκαετία για να ολοκληρωθεί.

Αναφέρθηκε, τέλος, και στις νέες φοιτητικές εστίες, ανακοινώνοντας ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παραδοθούν τα 150 νέα δωμάτια. «Έχουν ήδη διατεθεί στους φοιτητές», είπε, σημειώνοντας ότι η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Παναγιώτη Ζαφείρη στην «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: