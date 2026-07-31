Αλλάζει χέρια το «Αφροδίτη»: Αποχωρεί η Shell, μπαίνει η ουγγρική MOL με $720 εκατ.

Η Shell ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να πουλήσει τη μονάδα της BG Cyprus στην ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group για ποσό μέχρι $ 720 εκατ., με την επιφύλαξη ενδεχόμενων πληρωμών που συνδέονται με ορόσημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η BG Cyprus Ltd. κατέχει 35% μη λειτουργικό μερίδιο στο υπεράκτιο οικόπεδο 12 της Κύπρου, το οποίο περιέχει το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην ανατολική Μεσόγειο. Όλο το παραγόμενο φυσικό αέριο αναμένεται να πωληθεί στην Αιγυπτιακή Εταιρεία Συμμετοχών Φυσικού Αερίου (EGAS).

Σημειώνεται ότι η Shell έχει συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Κύπρου και τους εταίρους της κοινοπραξίας για να προχωρήσει το έργο Αφροδίτη μέχρι αυτό το σημείο και η πώληση στον όμιλο MOL θα επιτρέψει στην Shell να αξιοποιήσει την αξία που δημιουργείται, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου εργάζονται για τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης.

«Πιστεύουμε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη παραμένει μια ελκυστική ευκαιρία ανάπτυξης και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των περιφερειακών ενεργειακών αναγκών», δήλωσε ο Cederic Cremers, Πρόεδρος Ολοκληρωμένου Φυσικού Αερίου της Shell.

«Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε καθοδηγείται από την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και τις επιλογές χαρτοφυλακίου, καθώς εστιάζουμε σε ευκαιρίες που ενισχύουν την ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας του υγροποιημένου φυσικού αερίου μας», σημείωσε.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, υπό την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης και των όρων ολοκλήρωσης.

Ανακοίνωση MOL

Η συναλλαγή παρέχει στον Όμιλο MOL ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο χωρίς κινδύνους στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης από την απόκτηση μεριδίου 9,57% στο κοίτασμα ACG στο Αζερμπαϊτζάν το 2019, σημειώνει στη δική του ανακοίνωση ο ουγγρικός όμιλος.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος MOL θα ενταχθεί σε εταιρείες παγκόσμιας κλάσης όπως η Chevron ως Διαχειριστής (35%) και η ισραηλινή NewMed (30%).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MOL, Zsolt Hernádi, σχολίασε:

«Αυτή η υπογραφή δείχνει ότι η MOL δεν σταματά ποτέ. Ενώ στην Κεντρική Ευρώπη εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού, στο νότιο τμήμα της Ευρώπης ξεκινάμε ένα από τα σημαντικότερα έργα εξερεύνησης και παραγωγής στην ιστορία μας. Εν μέσω των τρεχουσών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, η διαφοροποίηση και η επέκταση με υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία και αξιόπιστους διεθνείς εταίρους είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας. Η συμφωνία που συνάψαμε ενισχύει τον Όμιλο MOL και ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».

«Αυτό το βήμα είναι επίσης σύμφωνο με τη στρατηγική μας για την Έρευνα και Παραγωγή (E&P)», προσθέτει, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση του διεθνούς χαρτοφυλακίου μας, ενώ παράλληλα χτίζει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες υψηλής αξιοπιστίας.

«Η είσοδός μας στην Κύπρο και η επέκτασή μας εντός της ΕΕ αποτελούν σημαντικά ορόσημα για εμάς», τονίζει, «καθώς αυτό το μεγάλης κλίμακας, μακράς διάρκειας υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο ανάπτυξης φυσικού αερίου υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους παραγωγής μας και θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε σημαντική ανάπτυξη στη βάση των αποθεμάτων μας».