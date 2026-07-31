Χάος σε συνεργείο στη Λευκωσία: 23χρονος απειλούσε κόσμο, πάτησε με το αμάξι 43χρονο και εξαφανίστηκε

Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που περιλαμβάνει τα αδικήματα των πράξεων με σκοπό την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, των απειλών, καθώς και της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας. Ο νεαρός βρισκόταν στον χώρο, όπου φέρεται να προκαλούσε αναστατώνη, φωνάζοντας και εκτοξεύοντας απειλές εναντίον των παρευρισκόμενων.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας. Μόλις ο 23χρονος αντιλήφθηκε την άφιξη των αστυνομικών, επιβιβάστηκε στο όχημά του και εκκίνησε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, παρέσυρε 43χρονο που βρισκόταν στο σημείο, τραυματίζοντάς τον στα πόδια και στους αγκώνες.

Για την υπόθεση εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 23χρονου, βάσει του οποίου εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ τις εξετάσεις της υπόθεσης συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού.