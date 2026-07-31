Σε τρίωρη ειρηνική διαμαρτυρία κατέρχεται ο Δήμος Λάρνακας για την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε μετωπική σύγκρουση με το κεντρικό κράτος οδηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση τρίωρης ειρηνικής διαμαρτυρίας την 3η Αυγούστου 2026. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι έξω από το Δημοτικό Μέγαρο της πόλης, με βασικό αίτημα την προάσπιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Το Χρονικό της Σύγκρουσης και τα Αιτήματα

Αφορμή για την έντονη αντίδραση της δημοτικής αρχής αποτελεί η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, αντί το κράτος να ενισχύσει ουσιαστικά τους Δήμους μέσω μιας επαρκούς και δίκαιης κρατικής χορηγίας, επιχειρεί να μετακυλίσει το οικονομικό βάρος στις τοπικές αρχές και κατ' επέκταση στους ίδιους τους πολίτες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει ότι οι ενέργειες, οι τοποθετήσεις και οι παραλείψεις του κεντρικού κράτους πιέζουν έμμεσα τους Δήμους να προχωρήσουν σε αυξήσεις τελών και φορολογικών επιβαρύνσεων προς τους δημότες. Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει πως δεν αποδέχεται αυτή την πρακτική, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να μετατραπούν σε τελικούς αποδέκτες της ανεπαρκούς κρατικής στήριξης.

Σύσσωμη Παρουσία του Συμβουλίου και Εθελοντική Συμμετοχή Εργαζομένων

Στη διαμαρτυρία θα συμμετάσχει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, στέλνοντας μήνυμα θεσμικής ενότητας. Παράλληλα, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους εργάτες και το υπόλοιπο προσωπικό του Δήμου να δώσουν εθελοντικά το παρών, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Η δημοτική αρχή διευκρινίζει ρητά ότι η συμμετοχή των εργαζομένων είναι απολύτως προαιρετική. Κανένας υπάλληλος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει και διασφαλίζεται πλήρως πως δεν θα υπάρξει καμία δυσμενής μεταχείριση για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στα καθήκοντά τους.

Μέριμνα για Επείγουσες Ανάγκες των Δημοτών

Παρά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο Δήμος Λάρνακας έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση επειγουσών και ουσιωδών αναγκών των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια του τριώρου.

Η κινητοποίηση, όπως τονίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, διατηρεί αυστηρά ειρηνικό, θεσμικό και διεκδικητικό χαρακτήρα, έχοντας ως μοναδικό στόχο την υπεράσπιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας.