Αθηνά Μιχαηλίδου: «Ο στόχος όλων είναι να έχουμε μια ομαλή σχολική χρονιά» - Τι αλλάζει στα σχολεία

«Ο στόχος όλων είναι να έχουμε μια ομαλή σχολική χρονιά, δημιουργική σχολική χρονιά, γιατί το αξίζουν και τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας», δήλωσε την Τρίτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στη νέα σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της οποίας προωθούνται αλλαγές στην αξιολόγηση, στον διορισμό εκπαιδευτικών, στην Ειδική Εκπαίδευση και στο παιδαγωγικό μοντέλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η κ. Μιχαηλίδου απηύθυνε χαιρετισμό σε ημερίδα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και απευθυνόταν σε Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης και Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ημερίδας, η Υπουργός ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για ενημέρωση των στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με τις νέες πολιτικές και τις αλλαγές που προωθούνται, αλλά και για την καταγραφή προβληματισμών, εισηγήσεων και ερωτημάτων από τα σχολεία.

«Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η μέρα κάθε χρόνο, γιατί έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε για τις νέες πολιτικές μας, για το τι αλλάζει με τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει, αλλά και να ακούσουμε: να ακούσουμε προβληματισμούς, εισηγήσεις, ερωτήματα, ώστε να είναι έτοιμα τα στελέχη μας να μεταφέρουν τις πολιτικές μας αλλά και να λειτουργήσουν και αντίστροφα: να μας μεταφέρουν από τα σχολεία, από τη βάση, εισηγήσεις για βελτίωση και για αξιολόγηση», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι έγινε ενημέρωση για τις αλλαγές στην αξιολόγηση και ειδικότερα για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία, όπως σημείωσε, αρχίζει σύντομα και στην οποία τα στελέχη της εκπαίδευσης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε σχέση με το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, η Υπουργός ανέφερε ότι έγινε σχετική ενημέρωση, ενώ αναφέρθηκε και στην Ειδική Εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι «αλλάζει η νομοθεσία, είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα να πάμε στη Βουλή».

Σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό σκέλος, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο νέο παιδαγωγικό μοντέλο που προτείνεται, με έμφαση στις δεξιότητες και στις νέες τεχνολογίες, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή τους θα πρέπει να γίνεται «με φειδώ, με προσοχή, με ηθική έγνοια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα βιβλία που χρησιμοποιούνται πλέον στην Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο.

«Ο στόχος όλων είναι να έχουμε μια ομαλή σχολική χρονιά, δημιουργική σχολική χρονιά, γιατί το αξίζουν και τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ