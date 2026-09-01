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Σε υψηλό τεσσάρων ετών οι βιομηχανικές παραγγελίες στην ευρωζώνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μεταποίηση της Ευρωζώνης δείχνει να ξεπερνά το ενεργειακό σοκ - Στις 52,7 μονάδες ο δείκτης PMI για τη μεταποίηση τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 και πλέον ετών

Ο μεταποιητικός τομέας της ευρωζώνης αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια τον Αύγουστο, χάρη στην μεγαλύτερη άνοδο στις νέες παραγγελίες από τις αρχές του 2022 και την σημαντική αύξηση της παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στην ευρωζώνη ανήλθε στις 52,7 μονάδες τον Αύγουστο από τις 51,9 τον Ιούλιο, η υψηλότερη τιμή του από τον Μάιο του 2022, αλλά οριακά χαμηλότερη από τη αρχική εκτίμηση για 52,8 μονάδες. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

«Η έκθεση PMI του Αυγούστου παρείχε τις πλέον ξεκάθαρες έως τώρα ενδείξεις ότι η βιομηχανική οικονομία της Ευρωζώνης έχει καταφέρει να ξεπεράσει το σοκ από τις τιμές του πετρελαίου και τις διαταραχές που σχετίζονται με την προσφορά και τις οποίες προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τζο Χέιζ, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό τους από τις αρχές του 2022, με τις παραγγελίες εξαγωγών να αυξάνονται μόλις για δεύτερη φορά μέσα σε τεσσεράμισι χρόνια, προσφέροντας σημαντική στήριξη.

Ο υποδείκτης για την παραγωγή αυξήθηκε στις 53,3 μονάδες τον Αύγουστο από τις 52,9, σε υψηλό 54 μηνών.

 

ΤΦ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

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