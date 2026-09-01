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Συνάντηση στον ΚΟΑΠ: Στο επίκεντρο περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συνάντηση με τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, κ. Ανδρέα Κυπριανού, είχε στις 27 Αυγούστου 2026 ο Επίτροπος Elias Myrianthous, στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την Κύπρο, καθώς και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο θεσμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνδυασμού της προστασίας του περιβάλλοντος με τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν δυνατότητες για καλύτερο συντονισμό, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε τομείς όπου υπάρχει κοινό ενδιαφέρον.

 Η συνάντηση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προώθηση πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αγροτικό τομέα.

Οι δύο Επίτροποι εξέφρασαν τη βούλησή τους να διατηρήσουν στενή επικοινωνία και να συνεχίσουν την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, με στόχο την αξιοποίηση κοινών πεδίων δράσης και την προώθηση πρωτοβουλιών προς όφελος του περιβάλλοντος και της κυπριακής γεωργίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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