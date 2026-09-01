Χωρίς ζωτικής σημασίας βοήθεια 200.000 άνθρωποι στη Δυτική Όχθη - «Στερεύουν» τα ταμεία του WFP

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP) ανακοίνωσε, την Τρίτη, ότι μειώνει στο μισό τη βοήθειά του στη Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, μειώνοντας σε 200.000 τον αριθμό των ωφελούμενων.

«Το WFP είναι αναγκασμένο να μειώσει στο μισό τον αριθμό των ανθρώπων που βοηθάμε στη Δυτική Όχθη. Και αυτό ενόσω οι επισιτιστικές ανάγκες στη Δυτική Όχθη έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από δύο χρόνια», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη εκπρόσωπος του οργανισμού στο παλαιστινιακό έδαφος, Σον Χιουζ.

«Έχουμε έλλειψη χρημάτων, κάτι που σημαίνει ότι, από σήμερα, περίπου 200.000 άνθρωποι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας βοήθεια», πρόσθεσε.

Το WFP εκτιμά ότι 900.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού, ενώ πριν από δύο χρόνια ήταν το 11%, σύμφωνα με τον Χιουζ.

«Η αναζωπύρωση των βιαιοτήτων που διαπράττονται από εποίκους και οι εκτοπισμοί πληθυσμού διαταράσσουν τα μέσα διαβίωσης, επιδεινώνουν τον λιμό και βυθίζουν τις οικογένειες όλο και πιο βαθιά στην κρίση», ανέφερε σε ανακοίνωση η οργάνωση.

Από το 1967, το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, όπου περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς, που ειναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Μέχρι τώρα, από τη βοήθεια του WFP ωφελούνταν 400.000 από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.

«Η τελευταία ανάλυση του WFP για τη διατροφική ασφάλεια δείχνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και να προσφέρει θρεπτική διατροφή», υπογράμμισε ο Χιουζ.

«Τα προϊόντα είναι πιθανόν διαθέσιμα στην αγορά, όμως οι πληθυσμός δεν έχει απλώς τα μέσα για να τα αγοράσει», είπε.

Το WFP, σε συνεργασία με τους εταίρους του, υποστηρίζει τις οικογένειες στη Δυτική Όχθη με οικονομική και επισιτιστική βοήθεια.

Η έλλειψη χρηματοδότησης απειλεί επίσης τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, όπου υποστηρίζει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, από τους οποίους το ένα εκατομμύριο λαμβάνει μηνιαία επισιτιστική βοήθεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Ιούλιο, η υπηρεσία μείωσε κατά 40% την οικονομική βοήθεια που παρέχει σε 375.000 ανθρώπους στη Γάζα και προειδοποίησε ότι νέες περικοπές θα καταστούν αναπόφευκτες χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση.

Το WFP λέει ότι χρειάζεται 386 εκατομμύρια δολάρια τους προσεχείς έξι μήνες προκειμένου να βοηθήσει σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΚΥΠΕ