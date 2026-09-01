Έντονη ανησυχία ΚΕΒΕ για το συνταξιοδοτικό

Τον έντονο προβληματισμό και τις ανησυχίες του για τις πτυχές και τις ασάφειες της προτεινόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης εξέφρασε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε η ηγεσία του με αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ, υπό την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις που θα επιφέρει η μεταρρύθμιση τόσο στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) όσο και στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου εξέφρασε ανησυχίες και προβληματισμούς για διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης, όπως αυτή έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, ζητώντας ουσιαστικές διευκρινίσεις από τους αρμοδίους. Ως θέση αρχή τάχθηκε υπέρ μιας δίκαιης και τεκμηριωμένης μεταρρύθμισης, η οποία θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του Ταμείου, χωρίς να πλήττει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Ειδικότερα, το ΚΕΒΕ τονίζει ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση συνιστά βαθιά αλλαγή της αρχιτεκτονικής του συνταξιοδοτικού συστήματος, με ανακατανομή μεταξύ βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, νέες κατηγορίες εισφορών και πιστώσεων και σημαντικές δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις.

"Πριν από την οριστικοποίησή της απαιτείται συνολική εικόνα του κόστους, των πηγών χρηματοδότησης και των επιπτώσεων ανά κατηγορία ασφαλισμένων πράγμα το όποιο ακόμη δεν έχει δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας", αναφέρει το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωσή του

Το Επιμελητήριο δηλώνει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και ενίσχυσης της επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Παράλληλα, μια μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους θα πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση, να διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών, καθώς και σταθερό και προβλέψιμο κόστος για επιχειρήσεις και ασφαλισμένους. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η δίκαιη μετάβαση στο νέο σύστημα, χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις ή δημιουργία νέων ανισορροπιών μεταξύ κατηγοριών εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων ή γενεών.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του και επεσήμανε ότι στο υφιστάμενο νομοσχέδιο υπάρχουν αρκετές ασάφειες που χρήζουν επεξηγήσεις και διευκρινήσεις καθώς επίσης και κίνδυνοι τόσο για τους υφιστάμενους αλλά και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους όσο και για τις επιχειρήσεις οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα στο στάδιο του σχεδιασμού ώστε να μη υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στη βιωσιμότητα του Ταμείου.

Το ΚΕΒΕ έχει αναθέσει σε τεχνοκράτες την εκπόνηση σχετικής μελέτης, στη βάση της οποίας θα διαμορφώσει και θα καταθέσει γραπτώς τις τελικές του θέσεις.

Οι «κόκκινες γραμμές» ΔΗΣΥ

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε τη σημασία της μεταρρύθμισης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προηγηθούν η απαραίτητη προεργασία και η τεκμηριωμένη ανάλυση, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επανέλαβε ότι πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς αύξηση των εισφορών ή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης πέραν του 65ου έτους.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο, ο ΔΗΣΥ θα εξετάσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Επισήμανε, παράλληλα, ότι υπάρχουν πρόνοιες και ασάφειες για τις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν τόσο ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και ο υπουργός Οικονομικών.