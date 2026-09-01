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Υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις για οδηγούς λεωφορείων και βαφείς οχημάτων - Τι προβλέπουν τα νέα διατάγματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, πρόκειται για το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Εργασίες Βαφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Διάταγμα του 2026 (Κ.Δ.Π. 318/2026) και το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων Επαγγελματιών Οδηγών Κατηγορίας Λεωφορείων) Διάταγμα του 2026 (Κ.Δ.Π. 319/2026)

Νέα υπουργικά διατάγματα, με τα οποία καθορίζονται οι αναγκαίες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις και η περιοδικότητα διενέργειάς τους για εργαζομένους σε εργασίες βαφής μηχανοκίνητων οχημάτων και για επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, εξέδωσε, την Τρίτη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, πρόκειται για το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Εργασίες Βαφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Διάταγμα του 2026 (Κ.Δ.Π. 318/2026) και το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων Επαγγελματιών Οδηγών Κατηγορίας Λεωφορείων) Διάταγμα του 2026 (Κ.Δ.Π. 319/2026).

Σύμφωνα με το Τμήμα, τα δύο διατάγματα καθορίζουν το είδος και την περιοδικότητα των αναγκαίων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται επαγγελματίες, βοηθητικό ή άλλο προσωπικό που εκτελεί εργασίες βαφής μηχανοκίνητων οχημάτων, όπου χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και επαγγελματίες οδηγοί κατηγορίας λεωφορείων που εργάζονται στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Οι προβλεπόμενες εξετάσεις περιλαμβάνουν γενική κλινική εξέταση, καθώς και ειδικούς ελέγχους, όπως πλήρη λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων και εξέταση ακοής.

Περιλαμβάνονται επίσης εργαστηριακές εξετάσεις, όπως γενική εξέταση αίματος, βιοχημικές εξετάσεις και γενική ανάλυση ούρων.

Τα δύο διατάγματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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