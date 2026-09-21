«Όχι» ΥΠΟΙΚ στην προστασία εκπαιδευτικών από απόλυση λόγω πλεονασμού

Απορρίπτει το Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση που θα απαγορεύει τον τερματισμό της απασχόλησης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού.

Σε επιστολή του, την οποία κατέχει ο «Π» προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας Μάριο Παναγίδη, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης αναφέρει ότι το αίτημα που υπέβαλαν ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στις 6 Ιουλίου δεν κρίνεται δικαιολογημένο.

Οι τρεις οργανώσεις ζητούσαν να αρθεί, όπως υποστηρίζουν, η άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία. Ειδικότερα, επιδίωκαν να επεκταθεί και στους εκπαιδευτικούς η πρόνοια που απαγορεύει τον τερματισμό της απασχόλησης λόγω πλεονασμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι ο σχετικός νόμος του 2016 αφορά το πλαίσιο απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, από την έννοια της οποίας εξαιρείται ρητά η δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί, σημειώνει, προσλαμβάνονται βάσει του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και η απασχόλησή τους διέπεται από διαφορετικές ρυθμίσεις.

Στην επιστολή υποδεικνύεται ακόμη ότι για τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία προβλέπονται, παράλληλα με την απαγόρευση απόλυσης λόγω πλεονασμού, η δυνατότητα κατάργησης μόνιμων θέσεων και η ένταξή τους σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται για την κάλυψη αναγκών σε άλλες υπηρεσίες. Αντίστοιχη μετακίνηση, σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη δημόσια εκπαίδευση λόγω των διαφορετικών ειδικοτήτων.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται και στις νομοθετικές προσπάθειες που έγιναν για ρύθμιση του ζητήματος μέσω τροποποίησης του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου. Η πρόσφατη πρόταση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκκρεμεί η εξέτασή της από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι αντίστοιχη ρύθμιση επιχειρήθηκε και το 2022, αλλά κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ανώτατο. Κατά το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αποκλείεται και η νέα νομοθετική ρύθμιση να έχει την ίδια κατάληξη.