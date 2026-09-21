Ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε ντελιβεράδες - Μαζεύτηκαν για αντίποινα, χωρίς να ξέρουν τι έγινε

Υπό κράτηση για πέντε ημέρες τέθηκαν οι τέσσερις νεαροί που συνελήφθησαν για τις επιθέσεις εναντίον διανομέων φαγητού στη Λεμεσό, με το ΤΑΕ να ξετυλίγει πλέον το κουβάρι μιας υπόθεσης που με αρκετές προεκτάσεις, αφού η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει το ακριβές κίνητρο, με τη χρηματική λεία της ληστείας να μην βγάζει νόημα.

Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Η Αστυνομία ζήτησε την οκταήμερη κράτησή τους, ωστόσο οι συνήγοροι των ανήλικων υπόπτων έφεραν ένσταση και, μετά από διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, το Δικαστήριο διέταξε τελικά την κράτηση και των τεσσάρων για πέντε ημέρες.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ εξετάζουν πλέον κατά πόσον οι τέσσερις συνδέονται με τουλάχιστον τρεις ακόμη επιθέσεις εναντίον διανομέων, οι οποίες σημειώθηκαν το ίδιο βράδυ στη Γερμασόγεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγγελθεί. Τα περιστατικά φαίνεται να έχουν καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, με το σχετικό υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας.

Στα πλάνα φαίνεται ομάδα νεαρών να συγκεντρώνεται για αρκετή ώρα σε πάρκο της Γερμασόγειας, ενώ από το ίδιο σημείο φαίνεται να πέρασαν τουλάχιστον τρεις διανομείς, οι οποίοι δέχθηκαν επιθέσεις. Αρκετά από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν φορούσαν μαύρα ρούχα, με τους ανακριτές να συγκρίνουν την ενδυμασία τους με αυτήν που φορούσαν οι τέσσερις ύποπτοι όταν εντοπίστηκαν.

Οι ισχυρισμοί για «αντίποινα»

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται και οι αναφορές για οργανωμένα «αντίποινα» εναντίον διανομέων. Ένας από τους 16χρονους ισχυρίστηκε ότι πληροφορήθηκε από συνομήλικό του πως ομάδα νεαρών επρόκειτο να επιτεθεί σε διανομείς, επειδή την προηγούμενη ημέρα διανομέας φέρεται να είχε επιτεθεί σε πρόσωπο της παρέας τους, χωρίς όμως να ξέρει συγκεκριμένα τι έγινε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο σημείο βρίσκονταν περίπου 20 άτομα, τα οποία επιτίθεντο και χτυπούσαν διανομείς που περνούσαν από την περιοχή. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι ο ίδιος και άλλα πρόσωπα πήγαν εκεί μόνο για να παρακολουθήσουν και δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Την εμπλοκή τους αρνούνται και οι υπόλοιποι ύποπτοι. Ο 18χρονος φέρεται κατά τη σύλληψή του να ανέφερε ότι «απλά έτρεχα μαζί με τους άλλους», ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε συσκευή εκτόξευσης επιβλαβών αερίων. Στην κατοχή ενός εκ των 16χρονων εντοπίστηκε επίσης τραπεζική κάρτα στο όνομα άλλου προσώπου.

Η διερεύνηση άρχισε μετά τη ληστεία διανομέα στη Γερμασόγεια στις 20:25 της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών φέρεται να του επιτέθηκε με ρόπαλα και πέτρες, κλέβοντας το κινητό του τηλέφωνο, χρήματα και τη μοτοσικλέτα του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί εντόπισαν ομάδα νεαρών να προσεγγίζει άλλον διανομέα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, που κατέληξε στις συλλήψεις.

Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσον η ίδια ομάδα συνδέεται με δεύτερη καταγγελθείσα επίθεση εναντίον 26χρονου διανομέα στη Μουτταγιάκα το ίδιο βράδυ. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει να αξιολογεί καταθέσεις και οπτικό υλικό, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως συμμετείχαν στις επιθέσεις.