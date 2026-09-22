ΥΠΑΝ- Εκπαιδευτικοί: Τραβούν από νωρίς το σχοινί των διορισμών

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να αρχίσει η νέα σχολική χρονιά και Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις αρχίζουν ήδη να τραβούν το σχοινί. ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξήγγειλαν την πρώτη κοινή κινητοποίηση για τις 8 Οκτωβρίου, η οποία μπορεί να έχει προγραμματιστεί εκτός σχολικού ωραρίου, ωστόσο έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό προορισμό: το Προεδρικό Μέγαρο. Οι οργανώσεις ανεβάζουν πλέον την πίεση σε επίπεδο κυβέρνησης, ενώ η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντά μέσω του «Π», χαρακτηρίζοντας «εντελώς άτοπη» την εξαγγελία κινητοποίησης και διαμηνύοντας πως «δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς».

Η επιλογή του Προεδρικού δεν περνά απαρατήρητη. Με τις διαβουλεύσεις με το υπουργείο να μην έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία, οι τρεις οργανώσεις στρέφουν πλέον την πίεση προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν ότι εδώ και τρία χρόνια «ροκανίζει τον χρόνο». Καλούν, μάλιστα, ευθέως την εκτελεστική εξουσία «να αναλάβει την ευθύνη της», υποστηρίζοντας ότι εκπαιδευτικοί παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας.

«Άτοπη η κινητοποίηση»

Η Αθηνά Μιχαηλίδου απορρίπτει από την πλευρά της την εικόνα της κωλυσιεργίας και αποκαλύπτει στον «Π» ότι η επικαιροποιημένη πρόταση του υπουργείου θα βρίσκεται στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων εντός των επόμενων ημερών και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει εξαγγελθεί η κινητοποίηση.

«Θεωρώ εντελώς άτοπο να έρχονται αυτή τη στιγμή και να εξαγγέλλουν κινητοποίηση», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κατάθεση της πρότασης είχε ήδη δρομολογηθεί και δεν επισπεύδεται εξαιτίας της εξαγγελίας.

Σύμφωνα με την υπουργό, μετά την κατάθεση του πρώτου εγγράφου εργασίας στα τέλη Ιουλίου, ακολούθησαν διαβουλεύσεις, κατά τις οποίες το ΥΠΑΝ άκουσε τις θέσεις των οργανώσεων. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία για τις αλλαγές που μπορούν να περιληφθούν στην επικαιροποιημένη πρόταση.

Η κ. Μιχαηλίδου αφήνει, μάλιστα, ανοικτή την πόρτα για μετακινήσεις από τις αρχικές θέσεις του υπουργείου. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αλλαγές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα ικανοποιούν τα αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων», δήλωσε στον «Π». Έβαλε, ωστόσο, ως όριο τη νομιμότητα των ρυθμίσεων, τονίζοντας ότι πριν από οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς προκύπτουν νομικά ζητήματα και υπάρχουν πρόσωπα με έννομο συμφέρον από την αλλαγή της νομοθεσίας. «Δεν θα κάνουμε κάτι παράνομο, δεν θα ανεχθούμε όμως εκβιασμούς», τόνισε.

Δεν πείθονται οι οργανώσεις

Στην άλλη πλευρά, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ υποστηρίζουν ότι το έγγραφο της 29ης Ιουλίου και οι προφορικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν δεν συνιστούν ολοκληρωμένη πρόταση με συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εργασιακό μέλλον εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί σειρά ετών στα δημόσια σχολεία και ιδιαίτερα η διασφάλιση των αορίστου χρόνου. «Είναι απαράδεκτο να θεωρεί την υπηρεσία τους απαραίτητη για να λειτουργούν τα σχολεία, αλλά ανεπαρκή όταν καλείται να διασφαλίσει το εργασιακό τους μέλλον», αναφέρουν οι τρεις οργανώσεις. Ξεκαθαρίζουν, παράλληλα, ότι η ένταξη των εκπαιδευτικών «σε έναν προσωρινό μηχανισμό κάλυψης έκτακτων αναγκών» δεν αποτελεί από μόνη της κατοχύρωση του εργασιακού τους μέλλοντος, καταλήγοντας ότι «οι γενικές διαβεβαιώσεις δεν πείθουν κανένα». Προειδοποιούν, παράλληλα, για ενδεχόμενα προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων από το 2027, υποστηρίζοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, αντί να θεραπεύουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες.

Η υπουργός, πάντως, επιμένει ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. «Δεν μπορείς να διορίζεις έναν άνθρωπο στην εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία που πήρε το πτυχίο του», ανέφερε.

Μετέωρο το επόμενο βήμα

Προς το παρόν, η πρώτη κινητοποίηση έχει εξαγγελθεί για τις 8 Οκτωβρίου στις 17:00 και συνεπώς, εφόσον πραγματοποιηθεί όπως έχει ανακοινωθεί, δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το τι μπορεί να ακολουθήσει, ωστόσο, παραμένει ανοικτό. Στις 5 Οκτωβρίου οι τρεις οργανώσεις θα παραχωρήσουν κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία προαναγγέλλουν ότι θα παρουσιάσουν το «πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους», ενώ κάνουν λόγο και για περαιτέρω ενέργειες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Με τις δύο πλευρές να τραβούν πλέον το σχοινί, το κατά πόσον η επικαιροποιημένη πρόταση του ΥΠΑΝ θα περιορίσει την απόσταση ή θα ανοίξει τον δρόμο για νέα κλιμάκωση, μένει να φανεί.