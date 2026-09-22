Οριστικό λουκέτο στην κεντρική εξέδρα του νέου ΓΣΖ: Το ΔΣ του ΓΣΖ αναμένει την έγκριση του ΚΟΑ για έργα αποκατάστασης

Σοβαρό πρόβλημα στατικότητας παρουσιάζει η κεντρική εξέδρα του νέου ΓΣΖ Λάρνακας, συνολικής χωρητικότητας περίπου 7.000 θεατών, η οποία εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει κλείσει οριστικά για το κοινό, αφού στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει δεν ενδείκνυται πλέον να φιλοξενεί φιλάθλους. Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο πρόεδρος του ΓΣΖ, Ανδρέας Ζαχαρίου, ανέφερε ότι όντως το πρόβλημα με την κεντρική κερκίδα του γηπέδου είναι σοβαρό, εξού και εδώ και έναν χρόνο δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Όπως είπε, για την όποια αθλητική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο ΓΣΖ, οι φίλαθλοι πηγαίνουν στην απέναντι κερκίδα, που ήταν η εξέδρα των φιλοξενουμένων, όταν τα προηγούμενα χρόνια στο στάδιο της Λάρνακας διεξάγονταν ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ο κ. Ζαχαρίου δήλωσε ότι η διοίκηση του ΓΣΖ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ζητώντας την έγκριση συγκεκριμένου σχεδίου για αποκατάσταση της κεντρικής κερκίδας του γηπέδου, κάτω από την οποία βρίσκονται τα αποδυτήρια και η αίθουσα διασκέψεων. «Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Ο ΚΟΑ βλέπει καταρχάς με θετικό φακό το αίτημα για αντικατάσταση της κεντρικής κερκίδας του ΓΣΖ. Ευελπιστούμε η έγκριση της αποκατάστασης να γίνει μέχρι το τέλος του 2026 και με τον νέο χρόνο να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης», σημείωσε ο Ανδρέας Ζαχαρίου. Να σημειωθεί ότι το νέο ΓΣΖ εγκαινιάστηκε πριν από 43 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1983. Έκτοτε, όμως, δεν έχουν γίνει σημαντικά βελτιωτικά έργα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου...

Αθλητικό στάδιο

Σήμερα, το νέο ΓΣΖ είναι το μοναδικό αθλητικό γήπεδο σ’ ολόκληρη τη Λάρνακα και ένα από τα καλύτερα αθλητικά στάδια για αγώνες στίβου σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Έπειτα από πολλά διαβήματα του διοικητικού συμβουλίου του ΓΣΖ έγινε κατορθωτό να γίνει ριζική ανακαίνιση του φθαρμένου ταρτάν για την ασφαλή προπόνηση και αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών στίβου της πόλης, καθότι το προηγούμενο είχε κριθεί παντελώς ακατάλληλο κι επικίνδυνο για την εκγύμναση των αθλητών. Οι εργασίες για την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) ξεκίνησαν επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου 2023, ύστερα από πολυετείς προσπάθειες και σχετικές υπογραφές συμβολαίων. «Πλέον, με την εγκατάσταση του καινούργιου ταρτάν διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα αθλητικά γήπεδα για αγώνες στίβου στην Κύπρο. Είναι κρίμα ένα τέτοιο στάδιο να έχει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστή την κεντρική του εξέδρα λόγω ακαταλληλότητας. Ελπίζουμε με τον νέο χρόνο να γίνει κατορθωτό να ξεκινήσουν οι εργασίες για αποκατάσταση της μεγάλης κερκίδας», κατέληξε ο κ. Ζαχαρίου.