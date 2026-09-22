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Συνεχίστηκε η εξέταση μαρτύρων κατηγορίας στη δίκη με κατηγορούμενο τον Φ. Φαίδωνος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών με απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο έκανε αποδεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής

Με την παρουσίαση και εξέταση νέων μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε την Τρίτη, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών με απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο έκανε αποδεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Ως επόμενες ημερομηνίες ακρόασης έχουν οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου και η 6η Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης από την κατηγορούσα αρχή.

Στις τελευταίες δικασίμους, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν πρόσωπα από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης, καθώς και μέλη της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας και εμπειρογνώμονες. Η μαρτυρία τους αφορά στοιχεία και δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει ενώπιον του Κακουργιοδικείου περισσότεροι από δέκα μάρτυρες κατηγορίας.

Ο κ. Φαίδωνος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

 

 

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