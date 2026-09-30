Νέα ακαδημαϊκή χρονιά με «Το Ταξίδι σας Ξεκινά Εδώ» στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Με το μήνυμα «Το Ταξίδι σας Ξεκινά Εδώ», το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος υποδέχθηκε τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027, μέσα από ένα διήμερο πρόγραμμα Induction Days, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι δράσεις υποδοχής είχαν ως στόχο να διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των νέων φοιτητών στην πανεπιστημιακή ζωή, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ακαδημαϊκό τους περιβάλλον, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, αλλά και να έρθουν σε επαφή με συμφοιτητές, ακαδημαϊκούς και μέλη του διοικητικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο των δύο ημερών παρουσιάστηκαν τα ακαδημαϊκά προγράμματα και οι ακαδημαϊκές ομάδες, ενώ οι νέοι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις ψηφιακές υπηρεσίες του NUP, τη Βιβλιοθήκη, τις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που έχουν στη διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, παράλληλα, δράσεις γνωριμίας και δικτύωσης, δεξίωση υποδοχής, καθώς και την επίσημη ομαδική φωτογράφιση της νέας φοιτητικής κοινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνολική φοιτητική εμπειρία, με τους νέους φοιτητές να ενημερώνονται για τις δυνατότητες συμμετοχής στην πανεπιστημιακή κοινότητα, τα προγράμματα Erasmus και διεθνούς κινητικότητας, τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και τη σύνδεση με το δίκτυο αποφοίτων.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, προσβασιμότητας και ευεξίας που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο.

Ο διεθνής χαρακτήρας του NUP αποτέλεσε ακόμη ένα από τα σημεία αναφοράς της φετινής υποδοχής, μέσα από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην EMERGE European University Alliance και στο Magellan Exchange Network. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες διευρύνονται οι ακαδημαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Οι φετινές Induction Days οργανώθηκαν γύρω από τέσσερις βασικές διαστάσεις της φοιτητικής εμπειρίας στο NUP: Thrive, Belong, Explore και Achieve, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου για μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία που δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του διήμερου προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος καλωσόρισε επίσημα τη νέα γενιά φοιτητών του και τους ευχήθηκε μια δημιουργική και επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, γεμάτη γνώσεις, εμπειρίες, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες. Για τους νέους φοιτητές, το ακαδημαϊκό ταξίδι στο NUP μόλις ξεκίνησε.