Έλεγχοι στα κλιματιστικά και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολείων στη Λεμεσό - Μέχρι το 2027 η πλήρης λειτουργία στα γυμνάσια

Σε όλα τα σχολεία όπου εγκαθίστανται κλιματιστικά πραγματοποιούνται έλεγχοι σε συνεργασία με την ΑΗΚ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, Νίκος Αγιομαμίτης.

Όπως ανέφερε, όλα τα λύκεια της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού διαθέτουν πλέον κλιματιστικά, τα οποία έχουν ελεγχθεί από την ΑΗΚ, ενώ τα ηλεκτρικά φορτία έχουν αναβαθμιστεί. Στα γυμνάσια, η κάλυψη ανέρχεται περίπου στο 50%, με τις εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών και αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να συνεχίζονται.

Ο κ. Αγιομαμίτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάσταση των μονάδων σε όλα τα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν η σύνδεση και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, με στόχο τα κλιματιστικά να λειτουργούν σε όλα τα γυμνάσια τους πρώτους μήνες του 2027.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα περισσότερα σχολεία της Λεμεσού στεγάζονται σε παλιά κτίρια. Ως εκ τούτου, απαιτείται παράλληλα αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαδικασία που χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Σε ορισμένα γυμνάσια οι εργασίες είναι ακόμη πιο χρονοβόρες. Χαρακτηριστικά, στο Τσίρειο Γυμνάσιο απαιτείται υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης, ενώ στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής δεν επιβάλλουν την άμεση εγκατάσταση κλιματιστικών.

Ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού επανέλαβε ότι κάθε εγκατάσταση κλιματιστικών συνοδεύεται από ελέγχους σε συνεργασία με την ΑΗΚ. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας, με πολλά σχολεία να έχουν ήδη εξασφαλίσει τα σχετικά πιστοποιητικά και τα υπόλοιπα να βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσής τους.

Για τα δημοτικά σχολεία, ο κ. Αγιομαμίτης ανέφερε ότι το θέμα των κλιματιστικών θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα γυμνάσια. Ωστόσο, σε αρκετά δημοτικά λειτουργούν ήδη κλιματιστικά που εγκαταστάθηκαν με τη συνδρομή της Σχολικής Εφορείας και των Συνδέσμων Γονέων.

Σχολιάζοντας αναφορά της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε διαγωνισμούς με έναν ή δύο προσφοροδότες και μεγάλες αποκλίσεις στο κόστος των κλιματιστικών, ο κ. Αγιομαμίτης είπε ότι η διαδικασία που συμφωνήθηκε με τον Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Παιδείας αφορά ένα δυναμικό σύστημα, στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Όπως εξήγησε, στην αρχή του προγράμματος συμμετείχαν μόλις δύο εταιρείες παγκύπρια. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούσε πρόβλημα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές οδηγούσαν την Εφορεία στην ακύρωση των προσφορών και στην επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών.

Πλέον, περισσότερες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο κ. Αγιομαμίτης ανέφερε ότι, παρότι οι τιμές αγοράς των κλιματιστικών μπορεί να θεωρηθούν από κάποιους υπερβολικές, η ανάλυση της προσφοράς δείχνει ότι κινούνται σε λογικά πλαίσια.

Στην προσφορά περιλαμβάνεται πενταετής συντήρηση, δύο φορές τον χρόνο, για όλα τα κλιματιστικά. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους των σχολικών κτιρίων, η σύνδεση των μονάδων απαιτεί πολλά μέτρα χαλκοσωλήνων, υλικό με υψηλό κόστος.

Ο πρόεδρος της Εφορείας σημείωσε ακόμη ότι είναι δύσκολο για πολλές εταιρείες να αναλάβουν έργα τέτοιου μεγέθους, καθώς χρειάζεται να διαθέσουν κεφάλαια για έξοδα που μπορεί να ανέλθουν σε 300 ή 400 χιλιάδες ευρώ, δεδομένου ότι η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ