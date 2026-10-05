Οι εκπαιδευτικοί σηκώνουν το γάντι για τους διορισμούς - Απορρίπτουν το κλειστό μητρώο

Νέο γύρο έντασης γύρω από το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών ανοίγουν ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, οι οποίες, λίγες ώρες μετά το αυστηρό μήνυμα της υπουργού Παιδείας, πέρασαν στην αντεπίθεση και προειδοποίησαν ακόμη και για κίνδυνο ανεπαρκούς στελέχωσης των δημόσιων σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα, έβαλαν στο στόχαστρο τόσο τους χειρισμούς των τελευταίων ετών όσο και βασικά σημεία της πρότασης που βρίσκεται μέχρι σήμερα ενώπιόν τους, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κινητοποίηση της 8ης Οκτωβρίου έξω από το Προεδρικό παραμένει κανονικά στον σχεδιασμό τους. Κάλεσαν μάλιστα τους εκπαιδευτικούς αλλά και την κοινωνία να δώσουν μαζικά το «παρών».

Η παρέμβασή τους έρχεται την ίδια ημέρα που η Αθηνά Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι η λήψη μέτρων δεν μπορεί να προηγείται της αξιολόγησης της επικαιροποιημένης πρότασης, η οποία θα παραδοθεί στις οργανώσεις αύριο. Η υπουργός διαμήνυσε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως «άλλοθι για στασιμότητα ή παλινδρομήσεις», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αριθμός αιτημάτων των οργανώσεων έχει ήδη ληφθεί υπόψη.

«Ποιοι θα στελεχώσουν τα σχολεία;»

Το ισχυρότερο καμπανάκι που έκρουσαν οι οργανώσεις αφορά την επόμενη ημέρα του συστήματος και ειδικότερα τη στελέχωση των σχολείων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ θέτουν ευθέως το ερώτημα ποιοι εκπαιδευτικοί θα καλύψουν τις ανάγκες από τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν, όπως υποστηρίζουν, αυτές είναι πολλαπλάσιες από τον αριθμό των προσώπων που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διορισίμων σε κλάδους όπως οι δάσκαλοι, οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί.

Οι οργανώσεις μιλούν για «ορατό κίνδυνο» να υπάρξουν σχολεία χωρίς επαρκή εκπαιδευτική στελέχωση και χαρακτηρίζουν επικίνδυνη την προώθηση αλλαγών χωρίς προηγουμένως να έχει διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην ίδια εξίσωση εντάσσουν και τα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, επισημαίνοντας ότι εδώ και τρία χρόνια η στελέχωσή τους γίνεται αποκλειστικά από τον κατάλογο διοριστέων. Σημειώνουν ακόμη ότι οι συμβασιούχοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών, απουσιάζουν από το κείμενο εργασίας που κατατέθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Κόκκινη γραμμή το «κλειστό μητρώο»

Ένα από τα σημεία στα οποία οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εμφανίζονται κάθετες είναι η δημιουργία του λεγόμενου «κλειστού μητρώου».

Όπως υποστηρίζουν, ένα μητρώο που θα παρέχει αποκλειστικά τη δυνατότητα έκτακτου διορισμού, χωρίς προοπτική μονιμοποίησης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δημιουργεί τον κίνδυνο μιας κατηγορίας εκπαιδευτικών που θα παραμένουν επί μακρόν σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας.

Την ίδια ώρα, οι οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων στις εξετάσεις διορισίμων δεν μπορεί να γίνει εις βάρος όσων έχουν ήδη παρακαθήσει στις εξετάσεις μέχρι και το 2025. Θεωρούν ότι η ένταξη στον ίδιο κατάλογο εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν με το σημερινό σύστημα και άλλων που θα εξεταστούν με ένα νέο μοντέλο διαφορετικής φιλοσοφίας δημιουργεί ζητήματα ίσης μεταχείρισης.

Βολές για καθυστέρηση δέκα χρόνων

Οι τρεις οργανώσεις καταλογίζουν παράλληλα πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι, σχεδόν μία δεκαετία μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, το ζήτημα παραμένει ανοικτό.

Υποστηρίζουν ότι από το 2015 ήταν γνωστό πως η μεταβατική περίοδος είχε ημερομηνία λήξης και πως στο μεταξύ είχαν ήδη γίνει εμφανή προβλήματα και στρεβλώσεις, χωρίς να υπάρξει εγκαίρως, όπως αναφέρουν, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Στο στόχαστρό τους μπαίνει και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 το ΥΠΑΝ είχε γνωστοποιήσει ότι ανέμενε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων, σημειώνοντας ότι δύο χρόνια αργότερα το ακριβές περιεχόμενο της απάντησης δεν έχει γίνει γνωστό.

Η απάντηση της Μιχαηλίδου

Η υπουργός Παιδείας, από την πλευρά της, έχει ήδη διαμηνύσει ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την αλλαγή του συστήματος. Στη γραπτή δήλωση που δημοσιοποιήθηκε το πρωί, τόνισε ότι το σημερινό πλαίσιο είχε χαρακτηριστεί αναχρονιστικό ήδη από το 2015 και ότι το νέο μοντέλο θα πρέπει να αναγνωρίζει την εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα να δίνει πραγματικές δυνατότητες εισόδου στη δημόσια εκπαίδευση σε νεότερους εκπαιδευτικούς.

Αύριο, 6 Οκτωβρίου, το Υπουργείο θα παρουσιάσει στις οργανώσεις την επικαιροποιημένη πρόταση. Στη συνέχεια θα ζητηθούν εκ νέου γραπτώς οι θέσεις τους, ενώ το ΥΠΑΝ δηλώνει έτοιμο να συζητήσει τελικές διευθετήσεις εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν διαφωνίες. Η πρόταση που θα οριστικοποιηθεί θα περάσει από νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα οδηγηθεί στη Βουλή.

Παρά το μήνυμα της υπουργού ότι οι κινητοποιήσεις προηγούνται της αξιολόγησης μιας πρότασης που ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί, οι τρεις οργανώσεις δεν χαμήλωσαν σήμερα τους τόνους. Αντίθετα, επανέλαβαν το κάλεσμα για την κινητοποίηση της Πέμπτης, ξεκαθαρίζοντας ότι μπορεί η σύγκρουση να μην αποτελεί, όπως αναφέρουν, αυτοσκοπό τους, ωστόσο οποιαδήποτε ρύθμιση θεωρήσουν ότι αδικεί εκπαιδευτικούς θα προκαλέσει την αντίδρασή τους.