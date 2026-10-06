Κύπρος και Ελλάδα ενώνουν δυνάμεις για την ανάδειξη της κυπριακής ιστορίας στα σχολεία

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη και, εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Γ΄.

Οι δράσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και κληρικούς, ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό, εκπαιδευτικές επισκέψεις και κοινές δράσεις σχολείων, δίκτυο εκπαιδευτικών, ψηφιακές υποδομές, συγκέντρωση πρωτογενούς ιστορικού υλικού και συγγραφή πρότυπου εκπαιδευτικού οδηγού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου χαρακτήρισε την πρωτοβουλία έκφραση της αποφασιστικότητας των φορέων να συνεργαστούν στην εκπαίδευση και να ενισχύσουν την ιστορική μνήμη και τη συνέχεια της εθνικής πορείας. Ανέφερε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να κατανοήσει την ανάγκη της, καθώς, όπως είπε, «θα διακηρύσσαμε τα αυτονόητα». Ωστόσο, σημείωσε ότι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει τα δεδομένα: «Τα χθεσινά αυτονόητα σήμερα θεωρούνται ξένα και δυσπρόσιτα και πολλοί χάνουν τον προσανατολισμό τους».

Ο κ. Γεώργιος είπε ότι η υπογραφή επιβεβαιώνει τις κοινές ρίζες και το κοινό όραμα για το μέλλον του ελληνικού έθνους. «Η παιδεία δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων, αλλά η διατήρηση της ιστορικής μας συνείδησης και η μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «ως ελληνισμός ερχόμαστε από πολύ μακριά στην ιστορία και πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων».

Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι εδώ και 52 χρόνια «κρατούν δέσμια την πατρίδα μας». Δήλωσε ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες για την εθνική παιδεία, την ιστορική γνώση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε το Μνημόνιο «καθοριστικό βήμα για την εμβάθυνση της συνεργασίας» στην εκπαίδευση και την ιστορική μνήμη. Όπως είπε, η ιστορική αυτογνωσία δεν είναι «στείρα απομνημόνευση παρελθόντος», αλλά βάση για την κατανόηση του παρόντος και οδηγός για το μέλλον. Τόνισε ότι οι νέοι πρέπει να προσεγγίζουν τα γεγονότα με επιστημονική τεκμηρίωση, αντικειμενικότητα και κριτική σκέψη.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου ως θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας, της παιδείας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισήμανε επίσης τη θέση του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 στη συλλογική μνήμη, χαρακτηρίζοντάς τον ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και ολόκληρου του ελληνισμού. Χαιρέτισε την απόφαση της ελληνικής πολιτείας το 2025 να τιμηθεί οργανωμένα για πρώτη φορά στα σχολεία της Ελλάδας η 1η Απριλίου, ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο δεν αποτελεί τυπική διακήρυξη προθέσεων, αλλά σχεδιασμό συγκεκριμένων και μετρήσιμων ενεργειών. Για την τουρκική εισβολή, την κατοχή, την προσφυγιά και τους αγνοούμενους, σημείωσε ότι η εκπαίδευση έχει ευθύνη να διατηρεί τη συλλογική μνήμη άσβεστη, με επιστημονική τεκμηρίωση, παιδαγωγική ευαισθησία και σεβασμό.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στο Παγκύπριο Γυμνάσιο πριν από την τελετή και στη μαθητική εφημερίδα «Το Νήμα», λέγοντας ότι το όνομά της παραπέμπει σε μια σημαντική υπόμνηση της υποχρέωσης να γίνουν οι πρόνοιες του Μνημονίου πραγματικότητα για τα παιδιά. Οι κοινές επιμορφώσεις και επισκέψεις, ανέφερε, θα βοηθήσουν τους μαθητές να μαθαίνουν βιωματικά, ενώ το υλικό θα μπορεί, μέσω του διαδικτύου, να φτάσει και σε παιδιά της ομογένειας και των σχολείων του εξωτερικού. Χαρακτήρισε την υπογραφή συνέχεια της περσινής απόφασης για την τιμή του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και αναφέρθηκε στη συμβολή των δύο Εκκλησιών.

Για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι αποτελεί πληγή και τόνισε: «Η Ελλάδα πάντα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντα στηρίζει μια βιώσιμη, δίκαιη λύση. Πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών».

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Γ΄ μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ο οποίος, όπως είπε, συγχαίρει τους συντελεστές της πρωτοβουλίας και «θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε σκοπό» του Μνημονίου. Ο Μητροπολίτης έκανε λόγο για πολιτισμική ώσμωση που πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τις προβλεπόμενες ενέργειες και υποστήριξε ότι οι δράσεις πρέπει να φτάσουν, μέσω των σχολείων, σε όλη την ελληνική διασπορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ