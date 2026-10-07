Υπουργείο Παιδείας: Ανοικτός ο διάλογος για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών - Στο επίκεντρο η μονιμοποίηση (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κυρία Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το Υπουργείο έχει ήδη καταθέσει την επικαιροποιημένη πρότασή του και παραμένει ανοικτό σε διάλογο και συζήτηση. Όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι αναμένει να καταθέσουν συγκεκριμένες εισηγήσεις και τις θέσεις τους γραπτώς.

«Καλύψαμε όλα τα αιτήματα πλην ενός»

Η υπουργός υποστήριξε ότι η νέα πρόταση απαντά στα ζητήματα που έχουν θέσει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και ότι έχουν γίνει αρκετές υποχωρήσεις. Όπως ανέφερε, ουσιαστικά παραμένει ένα σημείο διαφωνίας, αυτό της αυτόματης μονιμοποίησης, την οποία, όπως είπε, η νομοθεσία δεν επιτρέπει.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργάζονται ως συμβασιούχοι, αντικαταστάτες ή αορίστου χρόνου θα παραμείνουν στο σύστημα και θα μπορούν να διορίζονται για την κάλυψη των αναγκών.

Όπως εξήγησε, δημιουργείται ειδικό Μητρώο, στο οποίο θα εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ώστε να συνεχίσουν να διορίζονται. Το Μητρώο, σύμφωνα με την υπουργό, δεν θα κλείσει μετά από δύο ή τρία χρόνια, αλλά θα παραμείνει ενεργό μέχρι να εξαντληθεί.

Μονιμοποίηση μέσω εξέτασης

Σε ό,τι αφορά τη μονιμοποίηση, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα λόγω της προϋπηρεσίας. Όπως είπε, όσοι επιθυμούν να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να παρακαθίσουν σε εξέταση κατάταξης.

Η εξέταση, όπως ανέφερε, δεν θα αφορά αποκλειστικά τη γνώση της ύλης, αλλά θα δίνει έμφαση στις ικανότητες και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια. Παράλληλα, θα διατηρείται η συγκρισιμότητα με τις προηγούμενες εξετάσεις, ώστε να μην αδικούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη περάσει τη διαδικασία.

Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ακόμη ότι στην κατάταξη θα λαμβάνονται υπόψη η προϋπηρεσία και τα μεταπτυχιακά προσόντα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εκπαιδευτικός με την ίδια βαθμολογία στην εξέταση με έναν νέο υποψήφιο θα έχει υψηλότερη κατάταξη λόγω της προϋπηρεσίας του.

50% από το Μητρώο και 50% από τους διορίσιμους

Η επικαιροποιημένη πρόταση προβλέπει, σύμφωνα με την υπουργό, ότι για την κάλυψη των αναγκών οι διορισμοί θα γίνονται κατά 50% από το Μητρώο και κατά 50% από τον κατάλογο των διορισίμων που έχουν περάσει τις εξετάσεις.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται προτεραιότητα στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς όμως να αποκλείονται όσοι έχουν περάσει τις εξετάσεις και αναμένουν διορισμό.

Πρόσθεσε ότι η εξέταση θα πραγματοποιείται ανά τριετία, ενώ η βαθμολογία θα μπορεί να διατηρείται για έξι χρόνια.

«Δεν δουλεύουμε μόνο για το σήμερα»

Η υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο δεν θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα αφορά μόνο όσους εργάζονται σήμερα, αλλά να διατηρήσει ανοικτό το επάγγελμα και για τους νέους εκπαιδευτικούς.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να υπάρχει «ζωντάνια» στο σύστημα και δυνατότητα εισόδου νέων ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές δεν σχεδιάζονται μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μέλλον.

Προβληματισμός για τις αντιδράσεις

Η Αθηνά Μιχαηλίδου εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο απόρριψης της πρότασης πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των αλλαγών. Ανέφερε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό σε συγκεκριμένες εισηγήσεις και ότι δεν θέλει να προκαταλάβει την πορεία των πραγμάτων.

Παράλληλα, επέκρινε τη λογική «είτε ικανοποιούνται όλα μας τα αιτήματα είτε κάνουμε διαμαρτυρία», χαρακτηρίζοντάς την αναχρονιστική και σημειώνοντας ότι μια τέτοια τακτική δεν πρέπει να ανακόπτει την προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις.

«Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, αλλαγές. Δεν είμαστε για το σήμερα, είμαστε και για το αύριο», ανέφερε η υπουργός.

Καταλήγοντας στο θέμα της επικαιροποιημένης πρότασης, η Αθηνά Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι το Υπουργείο περιμένει μέσα στην επόμενη εβδομάδα τις γραπτές θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και ότι ο διάλογος παραμένει ανοικτός.

Διασφάλιση των εκπαιδευτικών και αλλαγές στις εξετάσεις

Για το θέμα μίλησε επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κυριάκος Ματθαίου, ο οποίος ζητά τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών που ήδη εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση με συμβάσεις και αντικαταστάσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εκπαιδευτικούς που τα τελευταία χρόνια έχουν καλύψει ανάγκες στα σχολεία, έχοντας παράλληλα εκπαιδευτεί, επιμορφωθεί και αξιολογηθεί. Υποστηρίζει ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας δεν τους παρέχει ουσιαστικό πλεονέκτημα ούτε σαφή προοπτική μονιμοποίησης και ζητά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων που θα αναγνωρίζουν την εμπειρία τους. Παράλληλα, τάσσεται κατά της διαγραφής των υποψηφίων από τον κατάλογο μετά από κάθε τριετία, ζητώντας να διατηρείται η βαθμολογία τους στις εξετάσεις και να μην υποχρεώνονται να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία από την αρχή.

Ακούστε την παρέμβαση της Αθηνάς Μιχαηλίδου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 07-10-2026

Ακούστε την παρέμβαση του Κυριάκου Ματθαίου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 07-10-2026