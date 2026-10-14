Οι μαθητές «ξεπετούν» το PISA και το Υπουργείο Παιδείας ψάχνει… κίνητρα

Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, με αντικείμενο τις χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου στο PISA, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΝ, κ. Κουτσίδης, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 25% των απαντήσεων καταχωρίστηκε σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα, ενώ το 4% των ερωτήσεων έμεινε αναπάντητο. Τα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό ως προς τη σοβαρότητα με την οποία οι μαθητές προσεγγίζουν την αξιολόγηση, αλλά και τον βαθμό εξοικείωσής τους με την ψηφιακή διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε, το Υπουργείο εξετάζει την εισαγωγή κινήτρων, προκειμένου οι μαθητές να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα τη συμμετοχή τους. Δεν παρουσιάστηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένες προτάσεις ούτε διευκρινίστηκε ποια μορφή ενδέχεται να έχουν τα κίνητρα αυτά.

Από πλευράς ΥΠΑΝ ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης αναγνώρισε ότι οι επιδόσεις της Κύπρου παραμένουν χαμηλότερες από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, παρουσιάζοντας διαχρονικά σχετική σταθερότητα, με εξαίρεση τα μαθηματικά, όπου καταγράφηκε υποχώρηση έξι μονάδων.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το PISA δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα του σχολείου, αποτελεί όμως σημαντικό εργαλείο για τη διαπίστωση του κατά πόσον οι μαθητές μπορούν να αξιοποιούν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξετάζονται, δίνεται έμφαση στη μείωση και επικαιροποίηση της διδακτέας ύλης, ώστε να διατίθεται περισσότερος χρόνος στην ουσιαστική κατανόηση της γνώσης και όχι μόνο στην κάλυψη της ύλης.

Παράλληλα, το Υπουργείο προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ψηφιακή εξοικείωση των μαθητών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης.