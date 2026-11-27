Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Λύκειο Κύκκου Πάφου συμμετείχε στο καινοτόμο εργαστήρι «Hackathon – Digital Skills for Teenagers», με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών και την καλύτερη προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις του ψηφιακού μέλλοντος.
Λύκειο Κύκκου Πάφου: Καινοτομία και ψηφιακές δεξιότητες μέσα από το Hackatho
Μέσα από τη δράση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από τη σχολική ρουτίνα και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
Εργαζόμενοι σε ομάδες, κλήθηκαν να πρωτοτυπήσουν και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, βασισμένο σε πραγματικά προβλήματα και επιχειρηματικές προκλήσεις.
Η συμμετοχή τους στο Hackathon αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία, καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τις συνθήκες ενός πραγματικού επιχειρηματικού ανταγωνισμού.
Παράλληλα, μέσα από την ομαδική εργασία, ανέπτυξαν σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες (Soft Skills), όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η παρουσίαση των ιδεών τους.
Η δράση αποτέλεσε, επομένως, μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους και να αποκτήσουν εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ψηφιακού μέλλοντος.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.