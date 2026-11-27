Μέσα από τη δράση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από τη σχολική ρουτίνα και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Εργαζόμενοι σε ομάδες, κλήθηκαν να πρωτοτυπήσουν και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, βασισμένο σε πραγματικά προβλήματα και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Η συμμετοχή τους στο Hackathon αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία, καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τις συνθήκες ενός πραγματικού επιχειρηματικού ανταγωνισμού.

Παράλληλα, μέσα από την ομαδική εργασία, ανέπτυξαν σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες (Soft Skills), όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η παρουσίαση των ιδεών τους.

Η δράση αποτέλεσε, επομένως, μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους και να αποκτήσουν εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ψηφιακού μέλλοντος.