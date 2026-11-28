Δεύτερη αποτυχία

Η πρώτη απόπειρα νομοθετικής ρύθμισης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου έγινε το 2022, με τον τότε νόμο να κρίνεται αντισυνταγματικός τον Ιούνιο του 2023. Τον περασμένο Απρίλιο η Βουλή επιχείρησε εκ νέου να ρυθμίσει το ζήτημα, αυτή τη φορά μέσω μιας πιο περιορισμένης παρέμβασης, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την προστασία από απολύσεις λόγω πλεονασμού. Η σχετική πρόταση νόμου κατατέθηκε από βουλευτές του ΑΚΕΛ, εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η απόρριψη της αναπομπής από τη Βουλή οδήγησε την υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου. Με τη χθεσινή του γνωμάτευση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθετική εξουσία υπερέβη τις αρμοδιότητές της, παρεμβαίνοντας στη διαχείριση του προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το Δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην εξέταση των επιχειρημάτων περί άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων, καθώς η διαπίστωση της παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, ήταν αρκετή για να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος.

Αρνητικό και το ΥΠΟΙΚ

Ενόσω εκκρεμούσε η υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ είχαν αναζητήσει άλλη οδό για την επίλυση του ζητήματος. Στις 6 Ιουλίου υπέβαλαν κοινό αίτημα για νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση, εισπράττοντας, ωστόσο, αρνητική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είχε καταγράψει ο «Π» σε σχετικό δημοσιευμά τον Σεπτέμβριο, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης, σε επιστολή του προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας Μάριο Παναγίδη, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου, έκρινε αδικαιολόγητο το αίτημα των οργανώσεων. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών είχε υποδείξει και το ενδεχόμενο η δεύτερη νομοθετική προσπάθεια της Βουλής να έχει την ίδια κατάληξη με εκείνη του 2022. Η διαφορετική μεταχείριση των δύο κατηγοριών εργαζομένων αποδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών στην ιδιαίτερη φύση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε στην επιστολή του, ένας εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία μπορεί να μετακινηθεί για να καλύψει ανάγκες άλλης υπηρεσίας. Στην εκπαίδευση, αντιθέτως, οι διαφορετικές ειδικότητες του προσωπικού δεν επιτρέπουν, κατά το υπουργείο, αντίστοιχη ευελιξία. Στην ίδια επιχειρηματολογία στηρίχθηκε και η πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εν μέσω διαβουλεύσεων για διορισμούς

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά τη συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το σύστημα διορισμών. Παρότι η προστασία από απολύσεις λόγω πλεονασμού δεν ταυτίζεται με το αίτημα μονιμοποίησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αμφότερα άπτονται της εργασιακής τους ασφάλειας. Η χθεσινή γνωμάτευση δεν συνεπάγεται επικείμενες απολύσεις, διατηρεί όμως σε ισχύ τη δυνατότητα τερματισμού της απασχόλησής τους για λόγους πλεονασμού. Και με δεδομένη την ήδη διατυπωμένη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, το ερώτημα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που προωθούνται στην εκπαίδευση.