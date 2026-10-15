Το PISA «αγγαρεία» για μαθητές και καθηγητές - Καταγγελίες ΟΕΛΜΕΚ για ελλιπή προετοιμασία και αιχμές ΠΟΕΔ για το εκπαιδευτικό σύστημα

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΟΕΛΜΕΚ, Κυριάκου Ματθαίου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν καθηγητές που δεν γνωρίζουν πως η Κύπρος συμμετέχει φέτος στη διεθνή αξιολόγηση TIMSS. Παράλληλα, επισήμανε ότι στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης δεν γίνεται αναφορά στο PISA ή σε άλλες αντίστοιχες αξιολογήσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η συμμετοχή στις εξετάσεις αντιμετωπίζεται ως «αγγαρεία», τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, κατά την ΟΕΛΜΕΚ, δεν ευνοεί τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Η ΟΕΛΜΕΚ κατέθεσε τέσσερις συγκεκριμένες εισηγήσεις, ξεκινώντας από τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με υλικό προετοιμασίας, κατά το παράδειγμα της Ελλάδας, με τη συμβολή και ακαδημαϊκών. Παράλληλα, ζήτησε την ενσωμάτωση των διεθνών αξιολογήσεων στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τη σύνδεσή τους με τα αναλυτικά προγράμματα. Οι άλλες δύο εισηγήσεις αφορούν την ψηφιακή εξοικείωση των μαθητών και την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων αξιολογήσεων.

«Εύκολο να φταίνε οι εκπαιδευτικοί»

Από την πλευρά ΠΟΕΔ, ο Απόστολος Σκουρουπάτης έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερη βάση, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αξιολογήσεις αποτελούν εργαλείο εντοπισμού αδυναμιών και αξιοποίησης καλών πρακτικών άλλων χωρών. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος συμμετέχει σε τέτοιες έρευνες από το 1995, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί διαχρονικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο κ. Σκουρουπάτης υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης παιδαγωγικής αυτονομίας των δασκάλων και περιορισμού του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του συστήματος. «Είναι το πιο εύκολο πράγμα να ρίξουμε την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς», ήταν η χαρακτηριστική επισήμανση της ΠΟΕΔ, η οποία ζήτησε ουσιαστικό διάλογο για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.

Στην ανάγκη βαθύτερης διερεύνησης των αποτελεσμάτων στάθηκαν και εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των επιδόσεων προϋποθέτει συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Κίνητρα για τους μαθητές εξετάζει το ΥΠΑΝ

Από πλευράς ΥΠΑΝ, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, αναγνώρισε ότι οι επιδόσεις της Κύπρου στο PISA παραμένουν χαμηλότερες από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι προβληματισμό προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση. Όπως ανέφερε, το 25% των απαντήσεων καταχωρίστηκε σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα, ενώ το 4% των ερωτήσεων έμεινε αναπάντητο. Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, το υπουργείο εξετάζει την παροχή κινήτρων στους μαθητές, ώστε να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα τη συμμετοχή τους στις διεθνείς αξιολογήσεις.