Λουκάς Φουρλάς: Στις 20 Νοεμβρίου η απόφαση για τη μείωση των διδάκτρων για ευρωπαίους φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια - Τα ανταλλάγματα που ζητά η Βρετανία (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Φουρλάς, ο οποίος είναι εισηγητής για τις σχέσεις Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτισμού και παιδείας, ανέφερε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η βρετανική πλευρά εξετάζει την επαναφορά των διδάκτρων στα επίπεδα πριν από το Brexit.

Από τις 9.000 στις 60.000 στερλίνες

Όπως εξήγησε, πριν από το Brexit οι Ευρωπαίοι φοιτητές κατέβαλλαν περίπου 9.000 στερλίνες ετησίως, ποσό αντίστοιχο με εκείνο των Βρετανών φοιτητών. Μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάχθηκαν στην κατηγορία των διεθνών φοιτητών, με αποτέλεσμα τα δίδακτρα σε ορισμένες σπουδές να φτάνουν μέχρι και τις 60.000 στερλίνες τον χρόνο.

Ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι το αίτημα για επαναφορά των προηγούμενων διδάκτρων είχε τεθεί από την αρχή των συζητήσεων. Ωστόσο, η βρετανική πλευρά εμφανιζόταν αρνητική, επικαλούμενη τις σημαντικές απώλειες εσόδων που θα προκαλούσε μια τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με τον ίδιο, την 1η Νοεμβρίου υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από τη Βρετανία ότι εξετάζεται σοβαρά η μείωση των διδάκτρων. Η εκτιμώμενη απώλεια έχει υπολογιστεί σε περίπου 450 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως.

Τα ανταλλάγματα που ζητά η Βρετανία

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η βρετανική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να καλύψει το συγκεκριμένο κόστος, ζητώντας όμως ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την ένταξη βρετανικών προϊόντων στο ευρωπαϊκό σύστημα «Made in Europe», ενώ στις διεκδικήσεις της περιλαμβάνεται και η πρόσβαση στο Eurodac. Παράλληλα, σημείωσε ότι ήδη καταγράφονται αντιδράσεις από βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία εκφράζουν ανησυχίες για την απώλεια εσόδων και ζητούν να γνωρίζουν πώς θα καλυφθεί το οικονομικό κενό. Ο ίδιος εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να προχωρήσει η συμφωνία, επικαλούμενος και τις επαφές του με συναδέλφους του στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής.

Ο ρόλος του Erasmus+

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Erasmus+, επισημαίνοντας ότι έχει συμφωνηθεί η συμμετοχή της Βρετανίας από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 125.000 άτομα από τη Βρετανία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκρίνισε ότι δεν αφορά αποκλειστικά φοιτητές, αλλά και μαθητές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και καθηγητές.

Σύμφωνα με τον κ. Φουρλά, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ημερομηνία λήξης την 1η Ιανουαρίου 2028 και, εάν δεν υπάρξουν ανταλλάγματα από τη βρετανική πλευρά, το πρόγραμμα θα σταματήσει.

Οι εναλλακτικές επιλογές για τους φοιτητές

Αναφερόμενος στις επιλογές σπουδών, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι το Brexit οδήγησε πολλούς Ευρωπαίους να αναζητήσουν πανεπιστήμια σε άλλες χώρες. Έφερε ως παραδείγματα το Μάαστριχτ στην Ολλανδία και το Πανεπιστήμιο του Λούβεν στο Βέλγιο, επισημαίνοντας ότι προσφέρουν προγράμματα με σημαντικά χαμηλότερα δίδακτρα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ένα μεταπτυχιακό σε βρετανικό πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίζει 15.000 έως 20.000 στερλίνες, ενώ στο Βέλγιο υπάρχουν επιλογές με δίδακτρα περίπου 800 ευρώ. Ο κ. Φουρλάς υπογράμμισε ότι η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών δεν αναιρεί την προσπάθεια για μείωση των βρετανικών διδάκτρων.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα δίδακτρα τελικά θα μειωθούν, σημειώνοντας πως όσο περισσότερες επιλογές έχουν οι φοιτητές, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ακούστε την παρέμβαση του Λουκά Φουρλά στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ 05-11-2026