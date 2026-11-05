Χριστοδουλίδης: «Τα παιδιά μας είναι οι αρχιτέκτονες του αυριανού κόσμου»

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο μότο του σχολείου, «Παν μέτρον άριστον», σημειώνοντας ότι η αρχαία φράση παραμένει επίκαιρη σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές και συχνά κινείται στα άκρα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με μαθητές και μαθήτριες ενός σχολείου που φιλοξενεί σχεδόν 1.350 παιδιά από περισσότερες από 45 χώρες, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική καταγωγή και τις εμπειρίες των μαθητών, οι οποίοι συνυπάρχουν και μαθαίνουν καθημερινά στις ίδιες τάξεις.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο μέλλον και στον ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι νέοι στη διαμόρφωσή του, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα που, όπως ανέφερε, δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε την εμπειρία του στο σχολείο με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι λιγότερη αποστήθιση και περισσότερη κριτική σκέψη, καθώς και μεγαλύτερη επαφή των μαθητών με την πραγματική ζωή, από τις νέες τεχνολογίες έως τον χώρο εργασίας.

«Τα παιδιά μας είναι οι αρχιτέκτονες του αυριανού κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι ευθύνη της Πολιτείας είναι να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν το μέλλον.

Ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με το μήνυμα «Πάνω από όλα, η Κύπρος», συνοδεύοντάς το με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας.