Η Χλωρίδα της Χλώρακας στο επίκεντρο : Γνωρίζουμε αγαπούμε και προστατεύουμε τη φύση του τόπου μας

Ο Πολιτιστικός–Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, παρουσίασε στους μαθητές ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη χλωρίδα και τα παραδοσιακά δέντρα της περιοχής.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Π.Π.Ο.Χ.,Ανδρέας Κυριάκου ο οποίος, μέσα από φωτογραφικό υλικό και ιστορικές αναφορές, ταξίδεψε τα παιδιά στη φυσική ιστορία του τόπου τους.

Οι μαθητές γνώρισαν την τοπική βλάστηση, τα άγρια χόρτα και τα βότανα που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότερες γενιές, αλλά και τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς της Χλώρακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πρακτικό μέρος της δράσης, καθώς οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, βγήκαν στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά φυτά και δέντρα που συναντώνται στον τόπο τους.

Η δράση ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της περιβαλλοντικής παιδείας από μικρή ηλικία. Μέσα από τη γνώση και την άμεση επαφή με τη φύση, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να σέβονται τον φυσικό πλούτο της περιοχής τους.

«Η περιβαλλοντική παιδεία αρχίζει από τα παιδιά μας» είναι το μήνυμα που αναδείχθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτών που θα αγαπούν και θα προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον της Χλώρακας.

Ο Π.Π.Ο.Χ. εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Στεφάνου για τη συνεργασία, καθώς και προς τους μαθητές για το ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό και την ενεργό συμμετοχή τους.

Η γνωριμία των παιδιών με τη φύση του τόπου τους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Χλώρακας και για την καλλιέργεια μιας βαθύτερης σχέσης σεβασμού με το φυσικό περιβάλλον.