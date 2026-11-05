«Μας αφήσατε πέντε μήνες χωρίς εισόδημα»: Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ

Πέντε μήνες χωρίς εισόδημα

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η μη καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε εργαζομένους κατά την περίοδο που τα προγράμματα δεν λειτουργούν, καθώς και οι καθυστερήσεις στη στελέχωσή τους. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, παρά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας τον περασμένο Απρίλιο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να παραμένουν χωρίς εργασία και εισόδημα.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πρόβλημα για εργαζομένους αορίστου χρόνου που δεν απασχολούνται κατά τη θερινή περίοδο. Όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, υπάρχουν εργαζόμενοι που παραμένουν εδώ και πέντε μήνες χωρίς οποιοδήποτε εισόδημα, καθώς εκκρεμεί η λήψη πολιτικής απόφασης για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Την ίδια ώρα, παρότι βρισκόμαστε ήδη στον Νοέμβριο, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στελέχωσης όλων των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων, γεγονός που αφήνει εκπαιδευτικούς εκτός εργασίας.

Οι συντεχνίες ζητούν την πλήρη καταβολή του ανεργιακού επιδόματος κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας των προγραμμάτων, την έγκαιρη προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων μετακινήθηκαν από ένα πρόγραμμα σε άλλο.

Τα προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα χρονολογούνται από το 2012, όταν οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν σε καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, το οποίο στη συνέχεια κρίθηκε παράνομο και καταργήθηκε. Παρά τις νομοθετικές αλλαγές που ακολούθησαν, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εργασιακή αβεβαιότητα.

Η σημερινή πορεία αποτελεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που άρχισαν τη Δευτέρα, με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται έκτοτε σε επ' αόριστον απεργία. Οι συντεχνίες διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσης επίλυσης των εκκρεμοτήτων.