Στόχος μας οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες, λέει ο ΠτΔ

«Ειδικότερα σήμερα, με τις αλλαγές που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο, την τεχνολογική ανάπτυξη με τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, η παιδεία βρίσκεται στην προμετωπίδα κάθε απόφασης που λαμβάνουμε ως Κυβέρνηση, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνουμε επηρεάζουν κυρίως το μέλλον της χώρας μας, τη νέα γενιά, τα παιδιά, τους σημερινούς μας μαθητές», υπογράμμισε. «Βασικός μας στόχος γενικότερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση να επικεντρωνόμαστε στον μαθητή.

Στην παιδεία, η προτεραιότητα είναι ο μαθητής, όπως στην υγεία η προτεραιότητα είναι ο ασθενής και ούτω καθεξής», τόνισε. Ο στόχος, συνέχισε, «είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν κριτικά, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, αλλά και την ίδια στιγμή να τους βοηθήσουμε, να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες».

Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σε όποιον εκπαιδευτικό οργανισμό, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, είναι να κινηθούμε προς αυτές τις 2 κατευθύνσεις: δεξιότητες, αλλά και κριτική σκέψη».