Βαθύ πένθος και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάφου ο αδόκητος και πρόωρος θάνατος 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά. Το Λύκειο Κύκκου Πάφου, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της νεαρής, η ζωή της οποίας έμελλε να κοπεί τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και πολλά αναπάντητα «γιατί».
Θλίψη στο Λύκειο Κύκκου Πάφου για τον άδικο χαμό 17χρονης στην Κακοπετριά
Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και ολόκληρη η μαθητική κοινότητα του σχολείου συμμετέχουν στο βαρύ πένθος και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της 17χρονης, καθώς και προς τους φίλους, τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς της.
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά, το σχολείο σημειώνει πως πρόκειται για μια νεανική ζωή γεμάτη όνειρα, ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον, η οποία έσβησε ξαφνικά. «Ευχόμαστε η αγάπη όσων την γνώρισαν και η δύναμη της ανθρώπινης συμπαράστασης να απαλύνουν, έστω και στο ελάχιστο, τον αβάσταχτο πόνο της απουσίας της», αναφέρει το Λύκειο Κύκκου Πάφου.
Το σχολείο καταλήγει με ένα συγκινητικό μήνυμα μνήμης προς τη 17χρονη: «Ας γίνει η μνήμη της ένα άσβεστο φως στις καρδιές όσων την αγάπησαν. Καλό ταξίδι στο φως, μικρή μας…»
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